Charley Crockett reage a críticas a Beyoncé e aponta contradições no country

Na última terça-feira (19), o cantor country Charley Crockett usou seu Instagram para compartilhar um longo texto em que comenta os recentes ataques que a cantora Beyoncé vem sofrendo de alguns artistas do meio country. Com um tom firme e crítico, Charley destacou a seletividade de muitos críticos, que parecem não se incomodar com décadas de problemas dentro do próprio gênero, mas rapidamente direcionam sua ira a uma artista pop que levanta discussões sobre diversidade e representatividade.

Charley iniciou sua postagem citando o artista número 1 do country, um comentário interpretado por muitos como uma indireta a Morgan Wallen, que recentemente afirmou em entrevista que não ouve muita música country e prefere rap. Ao abordar esse ponto, Crockett chamou atenção para a ironia de que o descontentamento de alguns fãs e músicos está sendo colocado sobre Beyoncé, quando, na verdade, problemas internos do gênero permanecem sem questionamento.

“Ei, pessoal do country. @beyonce não é a fonte do seu descontentamento. Foram 25 anos de bro country. O artista número 1 do country no mundo só ouve rap. Ele diz abertamente que, na real, não conhece muito de música country. Tem que respeitar a honestidade dele.”

Em seguida, Charley abordou a questão da discriminação que Beyoncé enfrenta, destacando como a indústria musical frequentemente ignora artistas marginalizados enquanto mantém estruturas excludentes. O trecho de sua postagem pareceu uma resposta direta ao cantor Gavin Adcock, que criticou Beyoncé em um show.

‌



“A máquina aponta para uma mulher negra que está fazendo uma declaração sobre pessoas marginalizadas sendo completamente excluídas da conversa, e de alguma forma todos agem como se a indústria pop inteira não tivesse acabado de invadir a música roots. Esses ‘country boys’ estão cantando sobre beats de trap há anos.”

Além de se posicionar sobre o debate cultural dentro do country, Charley Crockett segue em um período intenso de produtividade artística. No dia 8 de agosto, ele lançou seu décimo sexto álbum, Dollar a Day.