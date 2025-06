Charli xcx faz aparição surpresa na turnê de Dua Lipa Cantora de "360" surpreende fãs com participação inesperada no show. TMJ Brazil|Do R7 23/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Charli xcx faz aparição surpresa na turnê de Dua Lipa TMJ Brazil

No último sábado (21), a cantora Charli xcx subiu ao palco da “Radical Optimism Tour” de Dua Lipa para performar a faixa “360”. A apresentação aconteceu em um show realizado na cidade de Londres, mais precisamente no estádio de Wembley.

Charli xcx e Dua Lipa mantêm uma amizade de longa data na indústria musical. Juntas, as artistas já colaboraram na faixa “Talk Talk”, ao lado do cantor australiano Troye Sivan, presente no álbum de remixes “brat and it’s completely different but also still brat” (2024). Em entrevista à Billboard, em 2024, Dua falou sobre como foi fácil participar da canção:

“[Foi] possivelmente a coisa mais fácil que já fiz na minha vida. Essa é minha garota, acabei de enviar um áudio pra ela. Foi isso.”

Na mesma entrevista, Dua Lipa também comentou sobre sua parceria com Charli XCX ao longo dos anos e destacou como o apoio da amiga foi fundamental para a sua trajetória na indústria musical. Além disso, ela expressou sua felicidade com o sucesso da era “brat”:

‌



“Eu a amo muito e ela sempre foi uma ótima amiga, me apoiando desde o primeiro dia. Ela merece todas as flores. Trabalhou duro, e é tão lindo vê-la receber o reconhecimento que merece. Ela realmente se manteve firme e se permitiu ser criativa à sua maneira, e valeu a pena. Essa é a melhor coisa que pode acontecer a uma artista. Ela merece cada momento.”

Nos bastidores do show, as artistas ainda gravaram um vídeo para a plataforma chinesa TikTok, brincando com a presença da voz por trás de “brat” (2024) no evento.

‌



Além de Charli, também marcaram presença no show a cantora Lily Allen e a comediante Amelia Dimoldenberg. O encontro foi registrado em uma foto publicada pela intérprete de “New Rules”.

As apresentações em Londres marcaram o encerramento da passagem da cantora britânica por seu país natal. Por meio do Instagram, Dua Lipa agradeceu ao público e demonstrou sua satisfação por ter se apresentado na capital britânica:

‌



“2 NOITES ESGOTADAS NO ESTÁDIO DE WEMBLEY!! Mal posso acreditar. Esses foram os shows mais especiais e inesquecíveis que já fiz!!! Estou transbordando de gratidão. Por essa jornada. Por cada pessoa que esteve ao meu lado, acreditou em mim, cantou comigo, dançou comigo e compartilhou esse sonho. Obrigada do fundo do meu coração à incrível equipe no palco e nos bastidores, que dedicam tanto amor e trabalho para tornar isso possível. Eu realmente não teria conseguido sem vocês. Wembley, você tem meu coração. Para sempre.”

O último show da intérprete de “Houdini” contou ainda com o apoio do grupo Spice Girls. Em uma carta enviada para a artista, as integrantes escreveram:

“Querida Dua, queríamos te desejar muita sorte com seus shows esgotados no Wembley… Isso é Girl Power! Te amamos, as Spice Girls.”

A turnê agora segue para uma apresentação em Liverpool. Após essas datas no Reino Unido, Dua Lipa ainda passará pela Irlanda, Canadá e Estados Unidos. No Brasil, a artista tem shows confirmados para o dia 15 de novembro, no estádio Morumbis, em São Paulo, e no dia 22 de novembro, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.