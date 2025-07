Ciara lança nova faixa “This Right Here” com Latto Cantora celebra suas raízes em Atlanta em colaboração com Latto e Jazze Pha, e compartilha reflexões pessoais TMJ Brazil|Do R7 29/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h38 ) twitter

Na última segunda-feira (28), a cantora norte-americana Ciara lançou a faixa “This Right Here”, uma colaboração com a rapper Latto e o renomado produtor musical Jazze Pha. A canção é um dos singles que integram o próximo álbum de estúdio da artista, intitulado CiCi, com lançamento previsto para o dia 22 de agosto deste ano. Em um comunicado enviado à imprensa, Ciara expressou sua empolgação com o trabalho colaborativo, destacando o quanto significa para ela reunir pessoas com as quais compartilha laços pessoais e profissionais desde o início de sua carreira.

“‘This Right Here’ é o tipo de colaboração com o qual eu sempre sonhei! Estar junto dos meus amigos da cidade natal nesta música significa muito para mim.”

Na continuação da declaração, a artista comentou especificamente sobre sua relação com os convidados da faixa. Ciara destacou a importância histórica da parceria com Jazze Pha, responsável por produções marcantes em sua trajetória, e elogiou a presença vibrante de Latto, que representa a nova geração do rap de Atlanta.

“Além disso, saber da história incrível que eu e Jazze Pha construímos juntos torna este momento ainda mais especial. Quero agradecer à Latto por trazer sua energia contagiante de garota de Atlanta para essa faixa.”

‌



No dia 4 de maio, por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram, Ciara revelou a capa de seu novo álbum CiCi e compartilhou reflexões emocionadas sobre o projeto. Em um texto publicado na legenda, ela descreveu o disco como um marco pessoal, um tributo ao seu percurso artístico e, principalmente, um gesto de gratidão ao público que a acompanha desde o início.

“Uma celebração da jornada — e, mais importante ainda, um agradecimento a vocês, meus fãs desde o primeiro dia e também aos que chegaram no dia 21. Vocês estiveram ao meu lado em todas as fases, em cada evolução e em cada salto de fé que dei de forma independente. Vamos ser sinceros — ser independente não é para os fracos, mas vocês? Vocês me deram coragem para continuar, para seguir sonhando e para dançar como se ninguém estivesse vendo (mesmo com milhões de vocês assistindo, rs).”