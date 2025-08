Clairo e Laufey falam sobre Taylor Swift em episódio de Hot Ones Cantoras revelam seus álbuns favoritos da artista TMJ Brazil|Do R7 06/08/2025 - 11h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 11h58 ) twitter

Na última terça-feira (05), as cantoras Clairo e Laufey participaram do quadro Hot Ones Versus, programa de desafios em que os convidados enfrentam uma sequência de molhos de pimenta, indo das versões mais suaves até a mais apimentada. Durante o desafio, as artistas conversaram sobre suas carreiras, amizades e preferências pessoais. Um dos momentos mais comentados nas redes sociais foi o diálogo entre as duas a respeito de Taylor Swift.

Tanto Clairo quanto Laufey demonstraram grande admiração pelo trabalho da artista responsável pelo hit Blank Space. Ambas já tiveram algum tipo de contato com Taylor ao longo de suas trajetórias na música. Durante a conversa, Clairo propôs uma brincadeira à colega, pedindo que ela ranqueasse seus quatro álbuns favoritos de Taylor Swift. Sem hesitar, Laufey respondeu:

“Eu faria essa ordem: Fearless é meu favorito, Red é meu segundo favorito, 1989 e Lover.”

Na sequência, Clairo também compartilhou seu próprio ranking. A única diferença entre as listas foi a troca de posição entre Red e 1989. Ela justificou a escolha dizendo que colocaria o álbum vencedor da categoria de Álbum do Ano no Grammy à frente do quarto disco de estúdio da cantora. Ainda assim, Clairo comentou que se sentia dividida quanto a deixar Lover em último lugar na sua lista, já que uma de suas músicas preferidas da carreira de Taylor está presente nesse álbum:

‌



“Minha música favorita da Taylor Swift é False God, que está no Lover, então parece estranho deixar ele tão lá embaixo.” – revelou.

Mais adiante na conversa, o foco se voltou para os álbuns folklore e evermore. Laufey foi a primeira a tocar no assunto, demonstrando entusiasmo ao mencionar os dois discos:

‌



“Sou muito fã de folklore e evermore.”

Logo depois, ela refletiu sobre sua preferência pessoal, comentando de forma bem-humorada sobre a recepção desigual que os dois álbuns costumam receber:

‌



“evermore é meu favorito, eu acho. Mas não sei se isso é só porque eu quero gostar mais do que é menos popular.”

A participação de Clairo e Laufey no programa já acumula mais de 400 mil visualizações em menos de 24 horas desde o lançamento.