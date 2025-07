Colbie Caillat prepara álbum de duetos com artistas consagrados Em entrevista à Billboard, a cantora revela detalhes de This Time Around, seu sétimo álbum de estúdio TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h38 ) twitter

Colbie Caillat prepara álbum de duetos com artistas consagrados

Na última segunda-feira (21), a renomada cantora country Colbie Caillat concedeu uma entrevista exclusiva à revista norte-americana Billboard. Durante a conversa, ela compartilhou detalhes sobre seu mais recente projeto musical, intitulado This Time Around, que tem lançamento marcado para o dia 29 de agosto deste ano. O álbum promete resgatar sucessos antigos da artista em versões inéditas em dueto, além de apresentar três músicas novas, intituladas “Live Without,” “Can’t Say No” e “Kinda Single,” que trazem um frescor à sua trajetória musical.

Ao falar sobre as colaborações, Colbie Caillat destacou com entusiasmo o papel fundamental que cada parceiro desempenhou no processo criativo. Ela revelou que a experiência de estar no estúdio com artistas tão talentosos e diversos foi inspiradora, ressaltando a química que se formou entre eles durante as gravações:

“Cada artista trouxe algo único. Estar no estúdio com Maren Morris foi surreal — ela é uma das minhas vocalistas favoritas de todos os tempos. Walker Hayes trouxe uma energia tão positiva e divertida para o estúdio, trabalhar com ele foi uma alegria. E sou superfã de longa data do Lee Brice — poder escrever com ele e nos tornarmos amigos foi realmente a realização de um sonho. Eu simplesmente amo a voz dele.”

Além disso, Colbie Caillat falou sobre sua motivação para revisitar seu repertório mais antigo, explicando como seu crescimento pessoal e artístico influenciou a decisão de regravar os sucessos em formato de duetos. Ela enfatizou que sua voz amadureceu consideravelmente desde as primeiras gravações, assim como seu gosto musical e estilo de produção, e que essa nova abordagem permitiu uma reinvenção criativa:

“Há anos eu queria revisitar alguns dos meus singles mais antigos, mas nunca realmente reservei tempo para isso. Minha voz amadureceu bastante desde que os gravei no começo dos meus 20 anos, e o mesmo aconteceu com meu estilo de produção e meu gosto musical. Transformá-los em duetos pareceu uma forma divertida de reinventar as músicas e trazer uma energia nova por meio de colaborações com alguns dos meus artistas favoritos.”

This Time Around marca o sétimo álbum de estúdio na carreira de Colbie Caillat, encerrando um hiato de lançamentos desde o álbum Along the Way, lançado em 2023.

