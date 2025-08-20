Conan Gray revela inspiração por trás de Vodka Cranberry O cantor detalha o processo criativo do quarto álbum, fala sobre vulnerabilidade e compartilha como a música se tornou seu refúgio... TMJ Brazil|Do R7 20/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 20/08/2025 - 13h19 ) twitter

Nesta quarta-feira (20), o cantor Conan Gray compartilhou detalhes sobre seu novo álbum, Wishbone, lançado em 15 de agosto deste ano. As informações foram divulgadas em parceria com a Recording Academy do Grammy. Durante a entrevista, o artista falou sobre as inspirações que motivaram a criação de algumas faixas, os desafios de se expor artisticamente e o papel que a música desempenha em sua vida.

Ao explicar a origem de uma das faixas do álbum, Vodka Cranberry, Conan Gray revelou que a inspiração veio de um momento cotidiano envolvendo sua amiga, a cantora Olivia Rodrigo. Ele detalhou como um gesto simples acabou se transformando em uma música:

“Vodka Cranberry é uma bebida que minha melhor amiga, Olivia, toma de vez em quando. Acabei escrevendo a música uma semana depois. Então, obrigada, Olivia Rodrigo, pela inspiração.”

Em seguida, o artista refletiu sobre o processo de criação do álbum, enfatizando a necessidade de ser transparente e vulnerável ao compor. Conan explicou que sua busca por honestidade exigiu coragem para se colocar em situações desconfortáveis, visando criar algo com o qual pudesse se identificar profundamente, mas que também ressoasse com o público:

‌



“Eu precisava ser brutalmente honesto até um ponto que fosse desconfortável, porque é assim que vou fazer um álbum com o qual eu me identifico, e, no final, que outras pessoas também possam se identificar, espero.”

Por fim, Conan Gray compartilhou uma reflexão mais pessoal sobre a importância da música em sua vida, descrevendo-a como um espaço de refúgio e liberdade. Ele explicou como cada canção representa uma forma de escapar das dificuldades cotidianas e serve como uma lembrança constante desse refúgio emocional:

‌



“A música sempre foi meu refúgio da vida; sempre foi minha forma de escapar. Quando ouço essas músicas, elas me lembram desse escape.”

Wishbone marca o lançamento do quarto álbum de estúdio de Conan Gray. Reconhecido por sucessos como Heather, Maniac e Memories, o artista conseguiu conquistar boa recepção tanto da crítica quanto do público. Atualmente, o álbum possui nota 82 no agregador Metacritic, com base em quatro avaliações, reforçando a apreciação pelo trabalho de Gray.