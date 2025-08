Demi Lovato celebra novo single com live e antecipa detalhes de seu próximo álbum Durante a transmissão, cantora falou sobre suas faixas favoritas e prometeu muita dança TMJ Brazil|Do R7 04/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h18 ) twitter

Na última sexta-feira (01), a cantora Demi Lovato realizou uma transmissão ao vivo na plataforma de vídeos chinesa TikTok para celebrar o lançamento de seu mais novo single, “Fast”, e conversar com os fãs sobre os próximos passos de sua carreira. Durante a live, a artista compartilhou novidades empolgantes sobre o processo criativo por trás de seu nono álbum de estúdio, que está em fase de produção, e refletiu sobre suas expectativas com o novo trabalho.

Ao ser questionada sobre qual faixa mais gostou de gravar ou ouvir durante a produção do álbum, Demi Lovato revelou seu entusiasmo por uma das músicas que ainda serão lançadas, e destacou também uma composição feita em colaboração com o compositor Jordan, parceiro musical da artista:

“Eu acho que a minha música favorita do (novo) álbum é o próximo single que eu vou lançar, ou uma que o Jordan escreveu.”

Animada com a nova era e com a divulgação do novo material, Demi Lovato aproveitou o momento para prometer aos fãs performances ainda mais enérgicas. Com bom humor e empolgação visível, ela fez uma declaração sobre o nível de entrega que pretende trazer para as novas músicas:

“Eu vou dançar no chão, dançar no ar… Eu vou dançar muito, vocês não fazem ideia!”

A recepção positiva ao novo single não se limitou ao público. No sábado (02), a cantora Kesha utilizou suas redes sociais para elogiar publicamente Demi Lovato. Em uma postagem feita em seu perfil do Instagram, Kesha destacou as qualidades pessoais e artísticas da colega, e expressou sua admiração pela nova faixa:

“Sempre foi autêntica, fod*na, sensual, líder, chefona, amiga e inspiração. Parabéns @ddlovato e meu amigo @zhone pelo HINO!”

Kesha aproveitou para mencionar o produtor Zhone, que também trabalhou com ela recentemente. Os dois colaboraram no álbum mais recente da artista, intitulado Period, lançado no dia 4 de julho deste ano.