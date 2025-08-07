Demi Lovato chamou a atenção de colega em Camp Rock 2 Em entrevista a podcast, ator revela que cantora o confrontou durante performances da faixa “It’s On” TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h18 ) twitter

Demi Lovato chamou a atenção de colega em Camp Rock 2 TMJ Brazil

No mês de junho, a cantora Demi Lovato foi tema de uma conversa no podcast Oh Snap!, apresentado por Jasmine Txo. Na ocasião, o ator, cantor e compositor Matthew “Mdot” Finley participou do programa para relembrar sua experiência como Luke Williams no filme Camp Rock 2: The Final Jam, lançado pela Disney em 3 de setembro de 2010. Matthew foi um dos colegas de elenco de Demi Lovato no longa-metragem e aproveitou a oportunidade para compartilhar algumas histórias dos bastidores e como foi contracenar com a artista durante as gravações.

Ao ser questionado sobre as cenas musicais e a dinâmica entre o elenco durante os ensaios, Matthew falou especificamente sobre a performance da canção “It’s On”, uma das coreografias mais enérgicas e elaboradas do filme. Ele explicou que, mesmo com a boa relação entre todos no set, houve momentos de tensão criativa

“Demi estava brava comigo porque, em ‘It’s On’, a gente ficava indo de um lado para o outro no palco. E eu acabava ficando um pouco na frente dela toda noite meio que de propósito.

Logo após essa lembrança, Matthew relatou a resposta feita de forma particular nos bastidores, feita por Demi Lovato. Segundo ele, a cantora o chamou para uma conversa reservada, deixando claro seu descontentamento com a situação:

“A segurança me puxa de lado e diz: ‘A Demi quer falar com você.’ Ela está lá no canto de trás do palco. Eu chego e pergunto: ‘O que foi?’ Ela diz: ‘Vem aqui.’ Eu começo a andar até ela, e ela solta: ‘Nunca mais tente me ofuscar.’ Algo assim.”

Apesar desse episódio, Matthew não demonstrou mágoas e compartilhou o momento com leveza, dando a entender que era apenas parte da intensidade típica dos bastidores de uma grande produção.

A música “It’s On” acabou se tornando um dos principais destaques da trilha sonora de Camp Rock 2, reconhecida por sua energia, coreografia marcante e pelo elenco diverso que participou da performance. Interpretada por Demi Lovato, Alyson Stoner, Matthew Finley, Jordan Francis, Meaghan Martin e Roshon Fegan, a faixa acumula hoje mais de 26 milhões de reproduções no Spotify e ultrapassa 19 milhões de visualizações no canal oficial da Disney no YouTube.