Demi Lovato divulga data de lançamento de "Fast" Novo single marca retorno da cantora ao pop e estreia acontece em 1º de agosto TMJ Brazil|Do R7 25/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h18 )

Na quinta-feira (24), a cantora Demi Lovato deu mais indícios sobre o lançamento de seu próximo single. Intitulada “Fast”, a faixa ainda não tem uma data oficial de estreia, mas a artista tem se empenhado intensamente na divulgação da novidade. Por meio da plataforma chinesa TikTok, ela compartilhou um vídeo com uma prévia da música e, de forma descontraída, lançou um desafio aos fãs: caso a publicação alcançasse 100 curtidas, o single seria liberado na semana seguinte. No vídeo, Demi afirmou: “Disseram que, se isso receber 100 curtidas, eu posso lançar ‘Fast’ na próxima semana.”

Dada a enorme popularidade e alcance de Demi Lovato nas redes sociais, a meta foi atingida em pouco tempo. Com isso, a expectativa é que o novo single seja disponibilizado já na próxima sexta-feira (1º de agosto), coincidentemente o mesmo dia do aguardado lançamento da faixa “The Subway”, de Chappell Roan.

“Fast” marca o retorno de Demi Lovato ao gênero pop, após uma fase voltada para o rock, evidenciada nos dois últimos álbuns lançados pela artista. Em 19 de agosto de 2022, ela lançou o disco HOLY FVCK, que inclui a poderosa faixa “29”, maior sucesso do projeto, acumulando mais de 92 milhões de reproduções no Spotify. Em seguida, em 15 de setembro de 2023, a cantora apresentou REVAMPED, álbum que revisita seus maiores hits em versões com arranjos voltados ao rock. Entre as músicas regravadas estão “Give Your Heart a Break”, “Sorry Not Sorry”, “Heart Attack”, “Cool for the Summer” e “Tell Me You Love Me”.

Atualmente, Demi Lovato se prepara para lançar seu nono álbum de estúdio. O projeto contará com a produção de Zhone, conhecido por seu trabalho nos singles “Rush”, de Troye Sivan, e “BOY CRAZY.”, de Kesha. Em entrevista recente à revista Rolling Stone, o produtor elogiou o momento artístico vivido por Demi.

“Nos últimos anos, Demi encontrou amor, alegria e uma nova confiança, optando por encarar a vida com muito mais leveza e diversão. Ela levou esse sentimento para o estúdio, o que pode ser sentido em todas as faixas deste álbum comemorativo de dance pop”, afirmou.

Zhone é apenas um dos novos colaboradores da atual fase de Demi Lovato, que promete entregar aos fãs uma sonoridade vibrante.