Demi Lovato retorna ao pop com o lançamento do single "Fast" Nova faixa marca um retorno após dois álbuns voltados ao rock e antecipa os rumos do próximo disco da cantora TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 12h59 )

Nesta sexta-feira (1º), a cantora Demi Lovato lançou seu mais novo single, “Fast”, uma faixa bastante aguardada pelos fãs nas últimas semanas. Com uma sonoridade carregada de EDM, aliada a elementos marcantes do dance pop e do eletropop, a canção representa o retorno de Demi ao universo da música pop após dois projetos focados na estética do rock.

Para promover o novo trabalho, Demi Lovato apostou no bom humor e na força das redes sociais. Utilizando alguns dos memes mais icônicos de sua carreira, a artista buscou atrair a atenção de um público mais amplo, especialmente daqueles que a conhecem por meio dos vídeos virais que circulam constantemente online. Como parte dessa estratégia, Demi chegou a visitar recentemente a mesma loja de iogurte onde, em 2021, protagonizou uma polêmica. Desta vez, em tom de leveza, ela brincou com a situação em um vídeo publicado no TikTok, enquanto sua nova música tocava ao fundo.

Em um comunicado enviado à imprensa, a equipe da cantora compartilhou detalhes sobre o significado da faixa e os objetivos de Demi Lovato com esse lançamento. O texto também provocou expectativas entre os fãs, sugerindo possíveis pistas sobre o nono álbum de estúdio da artista.

“O videoclipe mostra uma Demi totalmente renovada, livre das cicatrizes do passado e imperturbável diante do caos. O vídeo define o tom de sua nova era, emergindo com uma folha em branco, clareza nítida e controle total. Seu último olhar para o espectador é o único reconhecimento do mundo exterior — e vem inteiramente em seus termos. A era começou.”

“Fast” marca o primeiro lançamento pop de Demi Lovato desde a faixa “Met Him Last Night”, colaboração com Ariana Grande lançada em 1º de abril de 2021, presente no álbum Dancing with the Devil… The Art of Starting Over, também daquele ano. Desde então, a cantora apresentou os álbuns HOLY FVCK e REVAMPED, ambos com forte influência do rock em sua composição visual e sonora.