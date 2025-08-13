Demi Lovato revela bastidores de seu próximo clipe Cantora compartilhou detalhes sobre o segundo single da nova era e falou sobre o estado de espírito que inspira seu nono disco TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h18 ) twitter

Na última terça-feira (12), a cantora Demi Lovato foi a convidada especial do podcast Chicks in The Office, apresentado por Francesca Maiano e Maria Ciuffo. Ao longo da conversa, a artista compartilhou novidades sobre seu aguardado novo álbum, previsto para chegar às plataformas em breve, e falou com entusiasmo sobre o processo criativo que marca o início de sua nova fase musical. Com bom humor, Demi adiantou que pretende se levar menos a sério durante a produção do disco e ofereceu ao público pistas sobre o que esperar em suas próximas aparições.

Este ano, Demi Lovato já deu o pontapé inicial em sua nova era com o lançamento do single “Fast”, divulgado no dia 1º de agosto. A canção rapidamente conquistou bons números, ultrapassando 7 milhões de reproduções no Spotify e somando mais de 2,7 milhões de visualizações no videoclipe oficial. Embalada por esse resultado, a cantora já trabalha na divulgação de seu segundo single. Durante a entrevista, a intérprete de “Cool for the Summer” contou bastidores da gravação e descreveu a energia que colocou na performance.

Com um sorriso no rosto e evidente empolgação, Demi Lovato relembrou o momento:

“Acabei de gravar o videoclipe do meu segundo single. Meus joelhos ficaram roxos de tanto dançar, seja no chão, em cima da mesa, em todos os lugares. Houve até um poste de pole dance, e embora eu não saiba fazer giros, consegui fazer parecer que sabia. Estou de volta à dança, e vai ser incrível. Estou muito animada.”

Além de discutir o lançamento, Demi Lovato declarou-se sobre seu atual estado de espírito, destacando como essa fase de bem-estar pessoal está influenciando diretamente o clima das novas músicas. A artista ressaltou que se sente mais leve e que deseja transmitir essa sensação no álbum.

Com serenidade e confiança, explicou:

“Estou em um momento da minha vida em que me sinto livre e feliz, simplesmente amando a vida. É disso que essa música realmente fala. Há também faixas com temática sexual, mas, acima de tudo, é sobre aceitar quem eu sou e onde estou agora. Isso é muito bom, é uma sensação de leveza. Acho que é exatamente isso que busco com este projeto.”

Embora ainda não haja uma data oficial para o lançamento, Demi Lovato promete que este será um dos trabalhos mais distintos de sua carreira. Ao longo de sua trajetória, a cantora já explorou estilos como pop e rock; agora, aposta no eletropop, ramificação da música pop que recentemente ganhou grande destaque nas mãos de artistas como Charli xcx.