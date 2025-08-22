Doja Cat apresenta “Jealous Type” e prepara lançamento de “Vie” Em entrevista à Apple Music, cantora revela detalhes do álbum “Vie”, comenta sobre sua nova turnê e deixa escapar indícios de um projeto... TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 09h18 ) twitter

Na última quinta-feira (21), Doja Cat lançou Jealous Type, o lead single de seu quinto álbum de estúdio, “Vie”. O lançamento foi marcado não apenas pela chegada da nova faixa, mas também por uma entrevista exclusiva concedida à Apple Music, conduzida pelo apresentador Zane Lowe. Durante a conversa, a artista falou sobre o processo criativo do álbum, compartilhou reflexões sobre os rumos de sua carreira e ainda adiantou detalhes de sua próxima turnê mundial. A canção que inaugura essa nova era da cantora conta com a colaboração de nomes de peso da indústria musical. Entre eles, está o produtor Jack Antonoff, responsável por parcerias de grande sucesso com artistas como Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Lana Del Rey e Lorde. Outro destaque é Y2K, produtor que já trabalhou com Tate McRae, Remi Wolf, Teezo Touchdown e que também esteve presente em álbuns anteriores de Doja Cat, como Planet Her (2021) e Scarlet (2023). Durante o bate-papo com Zane Lowe, Doja Cat surpreendeu ao revelar que, além de estar totalmente dedicada ao lançamento do álbum e da turnê, também vem se preparando para um projeto ainda mantido em segredo. Ao tocar nesse assunto, a cantora foi rapidamente interrompida por seu empresário, que não permitiu que ela entrasse em maiores detalhes. Mesmo assim, Doja não conseguiu esconder o entusiasmo pelo que está por vir, deixando no ar a promessa de mais novidades. Sobre esse momento, a cantora comentou com bom humor: “Tenho essa turnê chegando, e estou ensaiando para outra coisa divertida… [meu empresário está dizendo]: ‘Não fale isso.’ Ok, ele está balançando a cabeça. Eu não vou dizer. Mas eu quero.” O álbum “Vie” tem lançamento oficial marcado para o dia 26 de setembro deste ano. Apesar de ainda não ter divulgado a tracklist completa, Doja Cat já deu alguns sinais do que os fãs podem esperar. Com o lançamento de Jealous Type, uma página dedicada ao projeto foi aberta na Apple Music, revelando informações sobre a duração das faixas. O disco contará com 15 músicas em um total de mais de 49 minutos, sendo a faixa de número 5 a mais longa, com 4 minutos e 26 segundos, e a de número 10 a mais curta, com 2 minutos e 32 segundos. Datas da Tour Ma Vie de Doja Cat Juntamente com o lançamento do single, Doja Cat anunciou sua mais nova turnê, intitulada Tour Ma Vie. Com início em 18 de novembro, a artista já confirmou datas na Oceania e na Ásia. A cantora promete divulgar novas apresentações em breve. 18 de novembro — Auckland, Nova Zelândia

22 de novembro — Perth, Austrália

25 de novembro — Melbourne, Austrália

29 de novembro — Brisbane, Austrália

1.º de dezembro — Sydney, Austrália

7 de dezembro — Manila, Filipinas

10 de dezembro — Singapura, Singapura

13 de dezembro — Seul, Coreia do Sul

15 de dezembro — Tóquio, Japão

18 de dezembro — Bangcoc, Tailândia

21 de dezembro — Kaohsiung, Taiwan