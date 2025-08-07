Doja Cat divulga prévia estendida de Jealous Type, faixa do próximo álbum Vie Trecho de Jealous Type foi publicado nas redes sociais e deve ser o single principal do quinto álbum de estúdio da cantora TMJ Brazil|Do R7 07/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h38 ) twitter

Na madrugada desta quinta-feira (07), a cantora Doja Cat divulgou uma nova prévia de sua aguardada faixa Jealous Type, que deve ser o single principal de seu quinto álbum de estúdio, intitulado Vie. O trecho da música foi disponibilizado nas plataformas Instagram, TikTok e YouTube, permitindo que usuários utilizem o áudio em vídeos curtos. A movimentação gerou especulações entre os fãs, que acreditam que o lançamento oficial da faixa pode acontecer já na madrugada desta próxima sexta-feira (08).

Informações não confirmadas também indicam que Doja Cat teria colaborado com o renomado produtor Jack Antonoff na produção da nova canção. Antonoff é amplamente reconhecido por seu trabalho ao lado de grandes nomes da música pop contemporânea, como Taylor Swift, Lana Del Rey, Sabrina Carpenter, Lorde, St. Vincent e Carly Rae Jepsen. Até o momento, no entanto, não há confirmações oficiais sobre a equipe completa envolvida no projeto ou sobre outros possíveis colaboradores.

Em uma entrevista concedida a V Magazine no dia 1º de junho deste ano, Doja Cat já havia adiantado que o novo álbum seguiria uma direção mais voltada ao pop. Embora seja conhecida por sua habilidade em transitar entre o rap e o pop com fluidez, a artista deu sinais de que deseja explorar com mais profundidade a estética pop em seu próximo trabalho.

Antes de afirmar isso, ela introduziu seu pensamento com uma reflexão sobre sua identidade artística e a percepção do público em relação ao gênero pop:

‌



“Quero ter autoconhecimento suficiente para admitir que este é um projeto voltado para o pop. Eu sei que consigo fazer música pop, e pop é isso — é o que é popular… Mas há pessoas que nem consideram isso música. Elas veem como se fosse um tipo de futebol para meninas e gays.”

Caso o lançamento de Jealous Type se confirme nesta semana, marcará o fim de um hiato de quase quatro meses sem músicas inéditas por parte da artista. Seu último lançamento foi a faixa Lose My Mind, uma colaboração com o cantor Don Toliver incluída na trilha sonora do filme F1. Lançada em 30 de abril, a canção já ultrapassou a marca de 85 milhões de reproduções no Spotify.

A última faixa solo de Doja Cat foi lançada no dia 17 de maio, quando disponibilizou Scarlet 2 CLAUDE, versão deluxe de seu quarto álbum de estúdio, Scarlet.