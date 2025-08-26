Doja Cat fala sobre novo álbum Vie e revela inspirações pessoais A artista conversou com Zane Lowe sobre colaborações, influências e os temas emocionais presentes no projeto TMJ Brazil|Do R7 26/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na sexta-feira (22), a rapper Doja Cat concedeu uma entrevista exclusiva à Apple Music. Durante a conversa com o apresentador Zane Lowe, a artista compartilhou detalhes inéditos sobre seu próximo álbum, intitulado Vie. Ao longo do bate-papo, ela falou sobre a experiência de trabalhar com o renomado produtor Jack Antonoff e explicou algumas das principais inspirações que nortearam a criação de seu quinto trabalho de estúdio. Em um dos momentos mais reveladores da entrevista, Doja Cat comentou sobre a sonoridade pop presente no disco e explicou como o processo de composição esteve diretamente ligado a uma fase de profundo autoconhecimento. Ela contou que, enquanto escrevia as novas músicas, participou de diversas sessões de terapia, o que a ajudou a refletir sobre experiências pessoais e emocionais. Além disso, revisitou lembranças de relacionamentos anteriores, que serviram como base criativa para dar forma às letras e melodias. Foi nesse contexto que a cantora afirmou: “Há outras coisas fora de mim mesma que me inspiraram a escrever sobre esses assuntos. Estive em relacionamentos que me fizeram pensar sobre as coisas de um jeito diferente, e acho que a ingenuidade é uma grande parte deste álbum também. Falo sobre apressar as coisas e sobre ‘love-bombing’ de certa forma.” Logo em seguida, Doja Cat aprofundou-se no conceito de love-bombing, tema que permeia algumas das faixas de Vie. Ela explicou que se trata de uma prática comum em certos tipos de relacionamentos, em que uma das partes envolve o outro com exageros de atenção, presentes e elogios logo no início da relação. Para a artista, essa dinâmica, além de intrigante, poderia render reflexões interessantes dentro da narrativa musical que estava construindo. Ao falar sobre isso, destacou: “Às vezes, as pessoas nem sabem que estão fazendo isso, ou sabem, mas dão elogios e presentes excessivos logo de cara, esse tipo de coisa. Achei que seria algo bem divertido de escrever.” O aguardado novo álbum de Doja Cat tem lançamento marcado para o dia 26 de setembro.