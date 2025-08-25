Doja Cat quebra recordes com “Jealous Type” Com produção de Jack Antonoff, a faixa se torna a maior estreia de sua carreira e prepara terreno para o álbum “Vie” TMJ Brazil|Do R7 25/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h21 ) twitter

Na última quinta-feira (21), a rapper Doja Cat lançou o tão aguardado single de estreia de seu próximo álbum, “Vie”. Intitulada “Jealous Type”, a faixa conquistou rapidamente a atenção tanto do público quanto da crítica especializada, estabelecendo novos recordes na carreira da intérprete de “Say So”. Esse lançamento entra para o seleto grupo de primeiros singles de cada era da cantora, ao lado de sucessos já consagrados como “Attention”, “Juicy” e “Need to Know”.

“Jealous Type” não apenas se tornou a maior estreia de Doja Cat nas paradas Globais do Spotify, como também elevou a artista ao posto de rapper feminina ocidental com a maior estreia solo na plataforma. No primeiro dia de lançamento, a música registrou mais de 3,1 milhões de reproduções, superando o recorde anterior de Nicki Minaj com “Super Freaky Girl”. A faixa estreou na 14ª posição do chart global e alcançou a 8ª posição no ranking dos Estados Unidos.

Além desse marco, Doja Cat se tornou a rapper feminina com mais entradas no top 10 das paradas de músicas mais tocadas dos Estados Unidos. Com a inclusão de “Jealous Type”, ela contabiliza 19 músicas entre as 10 mais ouvidas, um número expressivo considerando a quantidade de álbuns lançados ao longo de sua carreira. Esse feito demonstra não apenas a consistência da artista, mas também sua relevância contínua na indústria musical.

A produção da faixa ficou a cargo de Doja Cat, Jack Antonoff e Y2K, e o resultado já soma mais de 6 milhões de reproduções no Spotify. Atualmente, “Jealous Type” ocupa a 46ª posição nas paradas dos Estados Unidos, com mais de 498 mil plays diários, enquanto no chart global figura na 64ª posição, acumulando mais de 1,6 milhão de reproduções por dia. O videoclipe oficial, lançado simultaneamente com a música, ultrapassa 4 milhões de visualizações no YouTube, reforçando a receptividade do público.

Em entrevista recente para a Apple Music, Doja Cat comentou sobre sua experiência ao trabalhar com Jack Antonoff, tanto na produção de “Jealous Type” quanto no desenvolvimento do álbum. Ela descreveu a parceria de forma carinhosa e profissional:

“Ele é uma pessoa nova na minha vida, mas mesmo assim conseguimos dialogar e criar juntos um trabalho novo e fresco. Ele definitivamente é uma pessoa maravilhosa de se trabalhar.”

“Vie” marca o lançamento do quinto álbum de estúdio de Doja Cat, com previsão de chegada às plataformas no dia 26 de setembro, prometendo consolidar ainda mais a posição da artista como uma das vozes mais influentes do rap e do pop contemporâneo.