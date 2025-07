Doja Cat revela novos detalhes sobre seu aguardado álbum “Vie” Em conversa reveladora, Doja Cat assume seu novo trabalho como pop, questiona o preconceito contra o gênero e reflete sobre liberdade... TMJ Brazil|Do R7 01/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h37 ) twitter

Doja Cat revela novos detalhes sobre seu aguardado álbum "Vie"

Nesta terça-feira (01), a cantora Doja Cat foi capa e destaque da nova edição da revista norte-americana de moda e cultura V Magazine. Na ocasião, a rapper falou sobre seu próximo álbum, o aguardado “Vie”. Durante a entrevista, Doja abordou seu processo criativo, sua visão para o disco e os desejos em torno do novo projeto.

A artista revelou sua inclinação atual para a produção de música pop, reconhecendo que o novo trabalho está mais voltado para esse gênero. Ela também refletiu sobre os estigmas relacionados ao pop e como o gênero ainda é subestimado por parte do público. Em suas palavras:

“Quero ter autoconhecimento suficiente para admitir que este é um projeto voltado para o pop. Eu sei que consigo fazer música pop, e pop é isso — é o que é popular… Mas há pessoas que nem consideram isso música. Elas veem como se fosse um tipo de futebol para meninas e gays.”

Conhecida por sucessos como “Say So”, “Kiss Me More” e “Paint the Town Red”, Doja Cat comentou sobre sua liberdade criativa e o controle que exerce sobre sua obra. Ela afirma estar à frente de todas as etapas do novo álbum e revelou que tem buscado evolução em relação aos projetos anteriores:

‌



“O lugar onde estou criativamente agora tem base em onde eu estive. Quero, de certa forma, nadar contra a corrente, por assim dizer, e voltar ao ponto de onde vim, para então ajustar e evoluir tudo.”

Além do aspecto sonoro, Doja também compartilhou algumas das temáticas centrais de “Vie”, com destaque para o amor — abordado de forma esperançosa e imaginativa. A cantora refletiu sobre como a percepção coletiva sobre o romantismo mudou com o tempo:

‌



“Este álbum fala muito sobre o amor, mas de um jeito que reflete como eu gostaria que ele fosse no futuro — minha esperança, meu otimismo. O que eu gostaria que fosse. Porque me lembro de uma época em que as pessoas falavam sobre querer estar juntas, e agora tudo parece ter ficado meio vazio, meio irreal… sem amor, sem romantismo.”

“Vie” será o quinto álbum de estúdio de Doja Cat e sucederá o aclamado “Scarlet” (2023). Embora ainda não tenha uma data oficial de lançamento, o disco é esperado para 2025.

‌



Mesmo sendo uma das artistas mais bem-sucedidas de sua geração, Doja Cat também falou sobre seu desejo de se desvincular da obsessão por números e resultados comerciais. Ela deixou claro que, nesta fase, quer focar mais na qualidade do trabalho artístico do que em recordes de streaming ou vendas:

“O que eu quero evitar é aquele monstrinho que só quer sucesso. Quero me concentrar mais em coisas como: como está soando a mixagem? Eu realmente preciso desses instrumentos aqui? Preciso regravar esse verso? É o som que faz a música valer a pena ser ouvida. Eu não seria artista se não me importasse, certo? E se, por qualquer motivo, um projeto meu tiver um desempenho um pouco abaixo do anterior, não quero ficar desesperada ou chateada com isso. Quero aceitar e abraçar isso.”

A participação de Doja Cat na V Magazine também tem um significado especial para seus fãs. Em 2021, a cantora utilizou a mesma plataforma para comentar sobre o álbum “Planet Her” e revelou, na ocasião, a colaboração com SZA na faixa “Kiss Me More”.

A música se tornou um dos maiores sucessos da carreira da rapper, acumulando atualmente mais de 2,1 bilhões de reproduções no Spotify e ultrapassando 506 milhões de visualizações no YouTube.

Com a nova entrevista, a expectativa dos fãs aumenta ainda mais em torno de “Vie”, que promete apresentar uma nova fase sonora e emocional de Doja Cat, sem renunciar a sua autenticidade artística.