Donald Glover e Sony colaboram em iniciativa para estudantes universitários O projeto oferece imersão prática em composição musical, incentivando a colaboração e a experimentação criativa. TMJ Brazil|Do R7 28/08/2025 - 15h25 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Donald Glover e Sony colaboram em iniciativa para estudantes universitários TMJ Brazil

Nas últimas semanas, o cantor, ator e produtor Donald Glover vem participando de uma iniciativa em parceria com a Sony Corporation of America. O projeto é voltado para levar alunos do último ano da faculdade a conhecer a Gilga, um campus criativo localizado em Ojai, na Califórnia. A proposta oferece uma imersão prática, permitindo que os estudantes experimentem processos de criação musical em um ambiente de treinamento especializado, no qual aprendem a desenvolver composições originais e a transformar suas próprias ideias em projetos concretos.

Jordy Freed, chefe de marca, desenvolvimento de negócios e estratégia da Sony, detalhou como se iniciou a colaboração com Donald Glover, explicando o contexto da primeira experiência conjunta e os aprendizados que surgiram a partir dela.

“Nossa primeira colaboração com Donald Glover foi ajudar a dar vida ao seu show pop-up no Little Island, em Nova York, ligado ao lançamento do álbum Bando Stone & the New World no ano passado. Essa experiência nos proporcionou uma compreensão mais profunda dos objetivos dele e de sua equipe, o que, em última análise, nos levou a descobrir a Gilga.”

Freed seguiu explicando a magnitude do projeto de Glover, enfatizando que seu trabalho vai muito além de um espaço físico, sendo uma proposta cultural que busca apoiar e desenvolver criadores de forma completa e cuidadosa.

‌



“O que Donald Glover está construindo com a Gilga é mais do que um local ou uma empresa — é um centro cultural que pretende apoiar os criadores de forma holística e nutrir suas ideias com cuidado. Essa filosofia reflete nossa abordagem ‘creator-first’ na Sony, onde apoiamos os artistas em todas as etapas, oferecendo ferramentas, recursos e sustentando sua visão de maneira autêntica.”

Ao finalizar, Freed ressaltou a importância de colocar a criatividade com integridade como base de qualquer projeto cultural, mostrando como isso influencia tanto os indivíduos quanto a sociedade na totalidade.

‌



“Colocar a criatividade com integridade na raiz não apenas ajuda a elevar os criadores, como também tem o poder de fortalecer a cultura como um todo.”

Donald Glover, por sua vez, compartilhou suas impressões sobre acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelos estudantes durante a experiência na Gilga, destacando o valor do processo colaborativo e da troca de ideias entre jovens artistas.

“Foi especial ver os jovens trabalhando juntos em busca de um objetivo. Fico feliz que eles tenham criado coisas significativas, mas a melhor parte foi o fato de estarem unidos, compartilhando ideias e aprendizados.”