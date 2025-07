Drake adia show em Manchester por problemas logísticos Apresentação originalmente marcada para esta segunda-feira (28) foi postergada devido a imprevistos com transporte TMJ Brazil|Do R7 28/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h18 ) twitter

No último domingo (27), o rapper canadense Drake adiou uma de suas apresentações previstas para acontecer em Manchester, na Inglaterra. O show, inicialmente marcado para esta segunda-feira (28), integrava uma série de três performances consecutivas na cidade inglesa. A apresentação será realizada no Co-op Stadium, local que permanece como palco do evento, agora remarcado para o dia 5 de agosto. Segundo comunicado oficial, o adiamento se deu por imprevistos relacionados à logística da viagem do artista até Manchester.

A confirmação do adiamento foi feita por meio de um comunicado oficial, divulgado no site responsável pela venda de ingressos para a apresentação. Na nota, os organizadores detalham os motivos da mudança e tranquilizam os fãs em relação à validade dos ingressos já adquiridos.

“Devido a imprevistos na programação da balsa e na logística de viagem, a apresentação de amanhã em Manchester, no dia 28 de julho, foi remarcada. A boa notícia é que Drake agora se apresentará em Manchester na terça-feira, 5 de agosto, e promete ser uma noite inesquecível. Todos os ingressos continuam válidos para a nova data — mal podemos esperar para ver vocês lá!”

Enquanto isso, o artista segue com sua turnê europeia. O próximo destino é o Ziggo Dome, em Amsterdã, na Holanda, onde Drake se apresenta nos dias 30 e 31 de julho. Ele retorna ao mesmo palco em 2 de agosto, encerrando a sequência de compromissos nos Países Baixos antes de voltar ao Reino Unido para o show remarcado em Manchester.

Na última sexta-feira (25), Drake divulgou seu mais novo single, a faixa “Which One”, fruto de uma colaboração com o também rapper britânico Central Cee. A música mantém a identidade visual já apresentada na arte de capa de “What Did I Miss?”, sugerindo uma conexão estética entre os lançamentos. Ambas as canções devem integrar o próximo álbum do artista, intitulado ICEMAN, que ainda não teve sua data oficial de lançamento revelada.

O novo single tem obtido destaque nas plataformas digitais. “Which One” ocupa atualmente a 25ª posição no ranking global do Spotify, com mais de 2,3 milhões de reproduções diárias. Nos Estados Unidos, a faixa figura na 16ª colocação, somando mais de 740 mil execuções por dia. No total, a canção já ultrapassou a marca de 7,6 milhões de streams.