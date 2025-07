Drake cancela turnê na Austrália e Nova Zelândia por conflito de agenda Apresentações da Anita Max Win Tour na Oceania não serão remarcadas, confirma produtora TMJ Brazil|Do R7 29/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h18 ) twitter

Nesta terça-feira (29), o rapper Drake anunciou o cancelamento de uma série de shows na Austrália e Nova Zelândia. Os concertos, que haviam sido divulgados em novembro do ano passado, fariam parte da turnê Anita Max Win Tour. A passagem do artista pelo continente marcaria seu retorno à região após mais de oito anos sem apresentações por lá. A última vez em que Drake esteve na Oceania foi em 2017.

A turnê de Drake na Austrália teve início em 4 de fevereiro deste ano, com um show em Perth. Desde então, o rapper também se apresentou em cidades como Melbourne, Sydney e Brisbane. A agenda de apresentações na Oceania estava prevista para se estender até 16 de março, com encerramento na Spark Arena, em Auckland, na Nova Zelândia. No entanto, em 26 de fevereiro, as datas restantes foram adiadas devido a um conflito de agenda do artista.

Desde o adiamento, os fãs aguardavam uma nova programação para os shows cancelados. Contudo, nesta terça-feira, a produtora Live Nation Australia emitiu um comunicado oficial confirmando o cancelamento definitivo de todas as apresentações da turnê na região.

No comunicado, a empresa declarou:

“Apesar de esforços extensivos para encontrar uma solução, reagendar dentro do prazo necessário não foi possível. Drake permanece comprometido em retornar e realizar esses shows quando sua agenda permitir.”

Atualmente, o rapper está em turnê com a série de apresentações intitulada $ome $pecial $hows 4 UK, ao lado do cantor PartyNextDoor, com quem divide os vocais no álbum colaborativo $ome $exy $ongs 4 U. O próximo destino da turnê são duas apresentações marcadas para os dias 30 e 31 de julho no Ziggo Dome, em Amsterdã, na Holanda.