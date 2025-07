Drake retorna com “What Did I Miss?” e deixa pistas sobre novo álbum Canção lançada de surpresa acumula milhões de reproduções e impulsiona expectativa em torno de novo projeto de estúdio. TMJ Brazil|Do R7 07/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Drake retorna com “What Did I Miss?” e deixa pistas sobre novo álbum TMJ Brazil

Na noite da última sexta-feira (05), o rapper canadense Drake surpreendeu os fãs ao lançar de forma inesperada a faixa “What Did I Miss?”, seu primeiro lançamento solo desde “No Face”, divulgada em 31 de agosto de 2024. A música marca também o retorno do artista após o álbum colaborativo “$ome $exy $ongs 4 U”, lançado em parceria com PARTYNEXTDOOR no dia 14 de fevereiro deste ano.

Logo em sua estreia, a faixa acumulou mais de 2,8 milhões de reproduções no Spotify, sendo 1,3 milhão apenas nos Estados Unidos. O desempenho garantiu a primeira posição nas paradas norte-americanas da plataforma e o décimo quinto lugar no ranking global. No Apple Music US, “What Did I Miss?” também estreou no topo da lista das músicas mais ouvidas.

Atualmente, a canção mantém estabilidade nas plataformas de streaming: no Spotify global, ocupa a 19ª posição, com mais de 2,5 milhões de streams diários, enquanto nos Estados Unidos continua em primeiro lugar, registrando ainda 1,2 milhão de reproduções por dia.

O lançamento veio poucas horas após a divulgação de teasers visuais produzidos pela equipe do artista. A faixa tem letra inteiramente escrita por Drake e conta com um time de peso na produção: London Cyr, O Lil Angel, DJ Lewis, FNZ, Elyas, GYZ, Tay Keith, OZ e Patron.

‌



Após a live de estreia do clipe de “What Did I Miss?”, Drake deixou uma mensagem enigmática que atiçou a curiosidade dos fãs e gerou especulações sobre seu próximo álbum. No encerramento da transmissão, surgiu a frase:

“ICEMAN chega em breve.”

O mistério não parou por aí. Pouco depois, o artista publicou em suas redes sociais uma foto usando uma pulseira de miçangas com a palavra “Iceman” escrita, reforçando ainda mais os rumores de que esse pode ser o título de seu próximo álbum de estúdio — e que o lançamento pode estar mais próximo do que se imaginava.