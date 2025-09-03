Drake se posiciona sobre o rótulo de culture vulture O artista explica sua frustração com o termo culture vulture e comenta julgamentos precipitados da mídia TMJ Brazil|Do R7 03/09/2025 - 10h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 10h18 ) twitter

Na última terça-feira, o rapper canadense Drake participou de mais um episódio do programa Not This Again, apresentado por Bobbi Althoff. Durante a conversa, o artista abordou diferentes aspectos de sua vida pessoal e de sua trajetória na indústria da música. Entre os tópicos discutidos, o intérprete do sucesso God’s Plan refletiu sobre como se sente ao ser chamado de culture vulture. O termo é uma expressão em inglês usada de maneira pejorativa para descrever alguém que se apropria de elementos culturais de outras comunidades ou artistas, geralmente visando obter vantagens pessoais ou comerciais.

Ao iniciar sua fala sobre o tema, Drake fez questão de destacar como as críticas a seu trabalho costumam vir acompanhadas de interpretações equivocadas sobre suas colaborações e parcerias. Para ele, existe uma tentativa constante de reduzir suas iniciativas a algo negativo, desconsiderando o impacto positivo que seu apoio pode gerar para outros artistas. Nesse contexto, ele explicou:

“As pessoas vão dizer: ‘Ah, você é um ‘culture vulture’, ou vão descrever os esforços colaborativos que fiz, os artistas que apoiei e destaquei, como se fosse eu tirando algo deles, entende? Colocam uma conotação negativa nisso e tentam dizer que é algo interesseiro ou qualquer outra coisa. Acho que fico muito sensível em relação a isso.”

Na sequência, o rapper aprofundou sua crítica às percepções distorcidas do público. Ele afirmou que não compreende como o simples ato de se interessar por músicas de novos talentos pode ser encarado de forma pejorativa. Para Drake, esse tipo de visão ignora seu verdadeiro propósito, que é valorizar e dar visibilidade a artistas emergentes. Sobre isso, ele afirmou:

‌



“Eu odeio que as pessoas pensem que o fato de eu curtir música desses garotos que estão tentando crescer e construir um nome para si seja visto como, ‘Ah, isso é coisa de ‘culture vulture’. O que isso sequer significa? Eu não entendo o que isso quer dizer.”

Mais adiante, Drake encerrou o assunto reforçando seu posicionamento. Ele questionou diretamente o que as pessoas realmente esperam dele e deixou claro que não pretende deixar de apoiar artistas em ascensão. Para ele, essa atitude deveria ser encarada como algo admirável, e não como uma estratégia interesseira. Nas palavras do artista:

‌



“Você preferiria que eu não reconhecesse nada ou não apoiasse? Isso é coisa de hater bem confuso. Mas é o que é. Vejo isso muito por aí. Nunca vou entender como apoiar a música de alguém, ou até ir além, dar uma música para alguém ou se juntar a essa pessoa, não é visto como algo admirável. Mas acho que algumas pessoas têm a própria visão sobre isso.”

Além da questão do rótulo de culture vulture, Drake também falou sobre como enxerga os julgamentos precipitados da mídia e do público em relação aos seus álbuns. O rapper ressaltou que os primeiros comentários sobre um trabalho nem sempre refletem a recepção real da obra. Muitas vezes, eles são movidos mais pelo desejo de ganhar visibilidade do que por uma análise sincera ou profunda. Ao detalhar esse ponto de vista, ele afirmou:

‌



“É como ser o primeiro a comentar, ou o primeiro a ser visto, ou o primeiro a dar uma opinião — mas isso não reflete de fato a resposta à sua contribuição […] Os comentários mais rápidos são aqueles feitos para ficarem no topo, com o maior número de respostas. É uma ação proposital; não é uma reação genuína sobre o que sentem em relação a você.”

Atualmente, Drake está envolvido na produção de seu próximo álbum de estúdio, intitulado ICEMAN, ainda sem data oficial de lançamento revelada. Enquanto o projeto não chega ao público, o artista já disponibilizou duas faixas que estarão presentes no disco: Which One e What Did I Miss?, dando um vislumbre do que os fãs podem esperar em sua nova fase musical.