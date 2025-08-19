Dua Lipa inaugura nova era criativa em meio à turnê mundial A artista estrela a capa da Harper’s Bazaar e revela os bastidores de seu processo de composição TMJ Brazil|Do R7 19/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 09h59 ) twitter

Nesta terça-feira (19), a cantora Dua Lipa estampou a mais recente edição da revista Harper’s Bazaar. A artista, que já deu início às comemorações de seu aniversário, celebrado em 22 de agosto, protagonizou um novo ensaio fotográfico e concedeu uma entrevista extensa e reveladora à publicação. Na conversa, a estrela pop abriu o coração sobre seu relacionamento, refletiu sobre o amor, compartilhou bastidores da atual turnê mundial e falou sobre os próximos passos de sua carreira musical. Atualmente em cartaz com a Radical Optimism World Tour, Dua Lipa percorre diversos países em uma maratona de apresentações que se estende até 5 de dezembro. A agenda inclui passagens por Brasil, México, Colômbia, Chile, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Apesar da rotina intensa de shows, a cantora revelou que não deixou de criar novas faixas, explorando sonoridades inéditas e desafiando-se artisticamente em busca de frescor em suas composições. Sobre esse processo criativo, ela descreveu como encara diariamente a mudança de rumos em sua arte: “Todos os dias estou fazendo algo que soa completamente diferente de ontem. Tentar descobrir a nova direção é provavelmente a parte mais divertida, mas também a mais difícil.” A entrevista também trouxe a participação especial do produtor Mark Ronson, parceiro de longa data de Dua. O músico comentou sobre a colaboração com a cantora e sobre a construção do novo projeto, lembrando que ambos foram vistos juntos em Nova York há alguns meses, ao saírem de um estúdio. Ao longo dos anos, a dupla já compartilhou grandes êxitos, como Dance the Night, parte da trilha sonora de Barbie, e o sucesso Electricity. Ronson destacou o amadurecimento artístico e pessoal de Dua Lipa: “Fazemos música juntos há oito anos e ela estava cantando essa música. É uma letra linda sobre o relacionamento dela. Ela sempre foi madura e adulta, devido à maneira como cresceu tão rápido. Sempre teve tudo sob controle. Mas quem ela se tornou agora… esta é uma nova era para ela como compositora, cantora e ser humano.” Encerrando a entrevista, Dua Lipa refletiu sobre seu processo de escrita, tanto nas letras quanto em sua vida pessoal, destacando a importância de transmitir leveza, diversão e autenticidade em suas canções. Para a artista, compor vai além da criação musical: é também uma forma de manifestar intenções e estados de espírito. “Tenho a convicção de que tudo o que escrevo se torna realidade, por isso sou sempre muito, muito cautelosa com o que escrevo. Não estou tentando colocar uma energia louca no mundo. Estou apenas tentando ser leve, me divertir e compartilhar minhas experiências. Depois que coloco algo no mundo, isso não me pertence mais.” Após a pausa momentânea para descanso e celebrações de aniversário, Dua Lipa retoma a agenda da Radical Optimism World Tour no dia 5 de setembro, com apresentação marcada na Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá. A nova fase da artista, marcada por reinvenção e amadurecimento, promete consolidar ainda mais seu nome como uma das principais vozes do pop contemporâneo.