Dua Lipa lança documentário sobre shows históricos em Wembley Mini documentário registra os momentos marcantes das duas noites de show em Londres e destaca a conexão da artista com o público. TMJ Brazil|Do R7 04/07/2025 - 15h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta sexta-feira (04), a cantora britânica Dua Lipa lançou um mini documentário que revela os bastidores de suas duas apresentações esgotadas no Estádio de Wembley, em Londres. Os shows, realizados nos dias 20 e 21 de junho, marcaram um momento histórico em sua carreira e fizeram parte da turnê “Radical Optimism Tour”, que promove o mais recente álbum da artista. Na legenda do vídeo, disponibilizado em suas redes sociais, Dua Lipa refletiu sobre a dimensão emocional dos dois dias de espetáculo. Visivelmente tocada, ela descreveu os shows como os mais marcantes de sua trajetória e agradeceu ao público que acompanhou sua jornada desde o início: “2 NOITES ESGOTADAS NO ESTÁDIO DE WEMBLEY!! Os shows mais especiais e inesquecíveis que já fiz!!! Estou tomada de gratidão. Por essa jornada. Por cada pessoa que esteve ao meu lado, acreditou em mim, cantou comigo, dançou comigo e compartilhou esse sonho.” Em outro trecho da publicação, Dua Lipa dedicou palavras afetuosas aos profissionais que colaboraram nos bastidores, reconhecendo o esforço coletivo que tornou as apresentações possíveis. Ela encerrou o texto de forma emocionante, reafirmando o impacto que os shows tiveram em sua vida pessoal e artística: “Obrigada, do fundo do meu coração, à equipe incrível no palco e nos bastidores que coloca tanto amor e trabalho para tornar tudo isso possível. Eu realmente não poderia ter feito isso sem vocês. Wembley, meu coração é seu. Para sempre.” Próximas datas da turnê de Dua Lipa Com as apresentações em Wembley finalizadas, Dua Lipa inicia agora uma breve pausa em sua turnê. Seu retorno aos palcos está marcado para o dia 1º de agosto, quando será uma das atrações principais do Sunny Hill Festival, sediado em Pristina, Kosovo — país de origem de sua família. Após essa apresentação, a cantora volta à estrada apenas em 1º de setembro, com um show no Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá.