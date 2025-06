Dua Lipa prepara novo álbum de estúdio Cantora revelou a novidade em entrevista recente TMJ Brazil|Do R7 12/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã desta quinta-feira (12), a cantora albanesa Dua Lipa foi anunciada como a estrela da nova edição da Vogue Reino Unido. Na entrevista, revelou estar trabalhando em novas músicas. Seu álbum mais recente, Radical Optimism, foi lançado em 3 de maio de 2024, com 11 faixas, incluindo os singles “Houdini”, “Training Season”, “Illusion” e “These Walls”.

Durante a conversa, Dua demonstrou entusiasmo com o processo criativo: “É como voltar para casa com um presentinho.”

A reportagem destaca a rotina intensa da artista, que divide seu tempo entre turnês e sessões em estúdio com produtores e compositores. Além disso, estuda espanhol três vezes por semana com um tutor. Segundo a publicação:

“Ela passa o dia todo no estúdio, plantando as primeiras sementes de um novo álbum, descobrindo para onde quer ir em seguida. A cada dia, ela termina com uma nova música.”

‌



Recentemente, Dua colaborou com Jennie na faixa “Handlebars” e com Charli XCX no remix de “Talk Talk”, ao lado do australiano Troye Sivan. Também lançou uma versão estendida de Radical Optimism e o álbum ao vivo Dua Lipa: Live from the Royal Albert Hall.

Atualmente, ela segue em turnê de divulgação do disco, com apresentações marcadas até 5 de dezembro deste ano. O próximo show acontece hoje, na casa de espetáculos Sportpaleis, na Bélgica.

‌



Durante a entrevista, Dua Lipa também falou abertamente sobre seu relacionamento com o ator e modelo britânico Callum Turner, conhecido por filmes como Emma (2019) e Apenas um Garoto em Nova York (2017). A cantora revelou estar noiva e refletiu sobre sua nova perspectiva em relação ao casamento:

“Nunca fui alguém que realmente pensou em casamento ou sonhou com o tipo de noiva que seria. De repente, pensei: ‘Ah, o que eu vestiria?’. Essa decisão de envelhecermos juntos, de imaginar uma vida a dois e, sei lá, sermos melhores amigos para sempre – é uma sensação muito especial.”

‌



Dua também demonstrou empolgação ao falar sobre o anel de noivado: “Estou obcecada pelo meu anel. É tão eu. É bom saber que a pessoa com quem você vai passar o resto da vida te conhece tão bem.”

Os rumores sobre o romance começaram em janeiro de 2024, quando o casal foi visto junto na estreia da série Mestres do Ar, estrelada por Turner. Ela compartilhou detalhes do primeiro encontro com Callum: “De repente, ele apareceu. [Pensei:] ‘Ah, é aquele cara super gato do River Cafe’. [Ele perguntou o que eu estava lendo] E, por acaso, estávamos lendo o mesmo livro.”. Apesar das aparições públicas, o relacionamento só foi oficializado nas redes sociais em julho do último ano.