Duda Beat anuncia novo EP e antecipa próximo álbum de estúdio Primeiro capítulo do quarto álbum de estúdio da artista, Esse Delírio, Volume 1 chega nesta semana TMJ Brazil|Do R7 06/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duda Beat anuncia novo EP e antecipa próximo álbum de estúdio TMJ Brazil

Na última terça-feira (05), a cantora Duda Beat anunciou o lançamento de seu mais novo EP. A novidade foi revelada por meio de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, no qual a artista compartilha reflexões sobre música, sensações e processos criativos. Com lançamento marcado para esta quinta-feira (07), o trabalho faz parte de uma série de lançamentos que darão forma ao quarto álbum de estúdio da cantora.

Com um tom calmo e carismático, Duda Beat aparece diante da câmera de froma acolhedora. Ela segura um papel nas mãos e se dirige ao público com delicadeza, revelando a vontade sincera de dividir algo pessoal:

“Gente, eu escrevi uma coisa aqui que queria muito compartilhar com vocês, tá? Vou ler para vocês.”

Após essa breve introdução, ela mergulha em uma espécie de poema falado, conduzindo quem assiste a uma viagem sensorial, na qual a música se apresenta como um portal de fuga da realidade:

‌



“E se, por um momento, você pudesse fugir para outro lugar? Aqui e agora, você simplesmente se desconecta do mundo real, principalmente daqueles pensamentos que, às vezes, te aprisionam. E se eu te dissesse que esse lugar existe? Ele é a música.”

Dando continuidade ao vídeo, Duda compartilha um pensamento mais profundo sobre a importância de não levar a vida sempre com tanta rigidez. Ela fala sobre a necessidade de se permitir sentir, imaginar e se emocionar, valores que, segundo ela, estão intrinsecamente ligados à arte que produz:

‌



“Às vezes, não levar a vida tão a sério, se permitir sair da realidade, deixar a imaginação conduzir os nossos delírios internos, pode nos salvar. A música tem esse efeito terapêutico: me dá a possibilidade de olhar para dentro, ser acolhida e compreendida, e também de me destravar. Seja através da dança, cantando bem alto ou quando surge aquela lágrima. É sempre sobre emoção.”

Duda Beat então revela detalhes sobre o novo projeto. Ela conta que o EP antecede o aguardado DB4 e representa um momento de liberdade criativa, marcado pela leveza e ausência de pressões internas ou externas:

‌



“O meu novo EP, que antecede o DB4, nasce dessa liberdade de deixar fluir a verdade mais sincera do meu coração. Sendo somente eu, apenas me divertindo e curtindo o processo de compartilhar músicas que podem ser elas mesmas. Sem qualquer expectativa minha ou do mundo. É na liberdade que esse repertório tem a chance de se conectar com você de forma sutil.”

Por fim, Duda Beat encerra o vídeo com uma provocação sensível e um convite cheio de afeto para que todos embarquem nessa nova jornada com ela:

“Quem sabe o meu delírio não se pareça com o seu? Porque, no fim, a nossa história juntos sempre foi assim, né? E sempre vai ser. Vem aí: Esse Delírio, Volume 1.”