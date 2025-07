Duquesa rebate críticas e diz que não usaria palco para atacar outra artista Artista se posiciona após episódio com fã durante show e discute limites entre rap, cultura pop e expectativas do público. TMJ Brazil|Do R7 18/07/2025 - 14h19 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h19 ) twitter

Na última quarta-feira (16), a rapper brasileira Duquesa utilizou seus stories no Instagram para se manifestar sobre um episódio que ocorreu durante sua apresentação em Fortaleza, Ceará, no sábado anterior (12). O show fazia parte da programação do festival Bora Fortaleza e, apesar da ótima performance da rapper no evento, um momento específico acabou gerando polêmica e movimentando as redes sociais.

Durante a apresentação, um fã jogou no palco uma pulseira da amizade — item que ganhou destaque na cultura pop nos últimos anos graças à “The Eras Tour”, turnê mundial da cantora norte-americana Taylor Swift, onde fãs trocam essas pulseiras como símbolo de afeto e identificação com o universo da artista. Duquesa, ao notar o acessório colorido com seu nome, interagiu espontaneamente com o fã, perguntando se a pulseira era “da Taylor”. A pergunta gerou vaias vindas de parte da plateia, o que rapidamente viralizou no X (antigo Twitter), dando início a uma série de comentários sobre a situação e cobranças por um posicionamento da rapper.

Cansada das interpretações distorcidas do episódio e das mensagens invasivas em suas redes, Duquesa decidiu esclarecer os fatos. Em tom direto, a artista se pronunciou:

“Ô gente, vou falar uma única vez sobre isso. Lá no show de Fortaleza, o bofe jogou uma pulseira pra mim — inclusive, muito lindinha, né? Coloridinha, tinha meu nome. Aí eu perguntei pra ele: ‘É da Taylor?’, e ele respondeu. E aí o público começou a vaiar.”

Demonstrando frustração com a maneira como a situação foi distorcida, ela afirmou que não incentivou nenhum tipo de vaia e que sequer teve tempo de reagir antes de seguir com a apresentação. A rapper também criticou o assédio virtual que passou a sofrer após o ocorrido:

“No que o público começou a vaiar, eu falei: ‘Solta lá, DJ Midi’. Já nem deixei render a vaia. Aí agora ficam os fãs da Taylor me perturbando porque o público vaiou. Ô gente, em algum momento eu falei: ‘Vamos vaiar a Taylor’? Eu tô pouco me f*dendo pra Taylor, pra vocês, tô pouco me f*dendo pra todo mundo, entendeu? Poderia ser a Taylor, o Papa ou o c*ralho a quatro — eu não tô nem aí. Tipo assim: cem por cento nem aí.”

A artista também aproveitou o momento para fazer um desabafo mais amplo sobre como artistas femininas — especialmente mulheres negras e do rap — são frequentemente cobradas por posturas que não condizem com suas propostas artísticas. Duquesa reforçou sua identidade enquanto rapper e afirmou não estar envolta no contexto de diva pop.

“Eu não sei por que vocês acham que eu vou usar o meu show pra vaiar outra artista. Vai tomar no c*! Não sei em que momento vocês confundiram as coisas e acharam que toda mina do rap é diva pop. Mas eu não sou diva pop. Eu sou rapper, entendeu?”

Em tom de encerramento, ela foi categórica ao dizer que não pretende voltar a comentar o assunto, deixando claro que está esgotada com as cobranças repetitivas e com os ataques que vem recebendo nas redes sociais desde o show:

“E aí, não quero mais falar sobre esse assunto. Não quero mais tocar nesse assunto. Também não quero mais ninguém me pedindo pra responder mensagenzinha de fã da Taylor na minha DM, entendeu? E também não quero mais ter que bloquear ninguém.”

Apesar da controvérsia, Duquesa segue com uma agenda cheia nos próximos dias. A rapper se apresenta no Festa Bapho, em São Paulo, e no Festival Alma, ambos nesta sexta-feira (19). Em seguida, embarca para Brasília, onde integra a programação do Festival Latinidades, no dia 26 de julho.