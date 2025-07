Ed Sheeran anuncia nova turnê mundial para início de 2026 A “Loop Tour” terá início em janeiro na Nova Zelândia e passará pela Austrália; novo álbum “Play” chega em setembro deste ano TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ed Sheeran anuncia nova turnê mundial para início de 2026 TMJ Brazil

Nesta terça-feira (22), o cantor britânico Ed Sheeran anunciou sua mais nova turnê mundial. Intitulada “Loop Tour”, a série de apresentações tem início no dia 16 de janeiro, no Go Media Stadium, localizado em Auckland, na Nova Zelândia, e conta com datas já confirmadas até 5 de março, quando encerrará no Adelaide Oval, em Adelaide, na Austrália. A turnê visa divulgar o novo álbum do artista, “Play”, previsto para ser lançado em 12 de setembro deste ano.

Por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram, Ed Sheeran compartilhou a novidade com os fãs e expressou entusiasmo ao falar sobre o retorno aos palcos.

“Começando uma nova turnê no ano que vem chamada LOOP Tour. Novo palco, novas surpresas, novo formato, músicas novas e todos os clássicos incluídos.”

Na mesma postagem, o cantor também anunciou a data de início das vendas de ingressos e reforçou sua animação para reencontrar o público da Oceania:

‌



“A estreia será na Austrália e na Nova Zelândia em janeiro, fevereiro e março de 2026, que sempre é a melhor época — mal posso esperar para voltar. Os ingressos começam a ser vendidos na terça-feira, 29 de julho. Vejo vocês lá!”

A turnê anterior de Ed Sheeran, intitulada “+–=÷× Tour”, percorreu o mundo com repertório focado nos cinco primeiros álbuns de sua carreira, todos baseados em símbolos matemáticos. A jornada iniciou-se em 23 de abril de 2022, no Croke Park, em Dublin, na Irlanda, e tem encerramento marcado para o dia 7 de setembro deste ano, com um show na Merkur Spiel-Arena, localizada em Düsseldorf, na Alemanha.

‌



16 de janeiro – Auckland, Nova Zelândia – Estádio Go Media

21 de janeiro – Wellington, Nova Zelândia – Estádio Sky

‌



24 de janeiro – Christchurch, Nova Zelândia – Estádio Apollo Projects

31 de janeiro – Perth, Austrália Ocidental – Estádio Optus

12 de fevereiro – Sydney, Nova Gales do Sul – Estádio Accor

13 de fevereiro – Sydney, Nova Gales do Sul – Estádio Accor

17 de fevereiro – Brisbane, Queensland – Estádio Suncorp

18 de fevereiro – Brisbane, Queensland – Estádio Suncorp

26 de fevereiro – Melbourne, Vitória – Estádio Marvel

27 de fevereiro – Melbourne, Vitória – Estádio Marvel

5 de março – Adelaide, Austrália Meridional – Estádio Adelaide Oval