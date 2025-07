Elton John celebra 35 anos de sobriedade e relembra luta contra vícios O cantor compartilha homenagem emocionante com presentes e cartas dos filhos TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h58 ) twitter

Na última terça-feira (29), o cantor Elton John compartilhou em seu perfil no Instagram uma postagem emocionante em comemoração aos seus 35 anos de sobriedade. A imagem publicada mostra uma mesa repleta de presentes, vários buquês de flores cor-de-rosa e cartas feitas à mão por seus filhos, Elijah e Zachary, que atualmente têm 12 e 14 anos, respectivamente. A legenda que acompanha o registro expressa sua gratidão pelo momento: “Grato por todo o carinho no meu aniversário de sobriedade.”

Elton John, hoje com 78 anos, sempre foi aberto sobre sua longa e desafiadora batalha contra os vícios. Ao longo dos anos, revelou ter enfrentado sérios problemas com o consumo de álcool, maconha e, principalmente, cocaína. Desde que deu início ao processo de recuperação, tornou-se uma das vozes mais ativas na indústria musical no apoio a artistas que atravessaram situações semelhantes. Um dos episódios mais notáveis desse comprometimento ocorreu quando ofereceu suporte a Boy George, que enfrentava um vício em heroína. Durante o processo de reabilitação do cantor, Elton John o convidou para subir ao palco em uma apresentação no estádio de Wembley, um gesto simbólico que representou o incentivo e a solidariedade com a jornada de recuperação do colega.

Outro exemplo marcante do papel de Elton como apoiador de artistas em processo de reabilitação envolve o rapper Eminem. Em sua autobiografia “Me”, lançada em 15 de outubro de 2019, Elton revelou que se tornou padrinho de sobriedade do rapper durante sua participação no Alcoólicos Anônimos. A relação entre os dois destacou mais uma vez a importância de Elton na vida de colegas que enfrentam dependência química.

A decisão de Elton John de buscar tratamento e iniciar sua jornada rumo à sobriedade foi motivada por uma tragédia pessoal. Em 1990, abalado pela morte de seu amigo Ryan White, um jovem ativista que lutava pelos direitos das pessoas com HIV e AIDS, o cantor resolveu internar-se no Hospital Luterano Parkside, em Chicago, para iniciar sua reabilitação. Ryan faleceu em decorrência de complicações da AIDS, e sua amizade e exemplo de força deixaram uma marca profunda em Elton. A internação aconteceu no dia 29 de julho de 1990, e desde então, o artista celebra anualmente essa data como um marco de superação pessoal e transformação.