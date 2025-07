Eminem entra para o universo de Adam Sandler em “Happy Gilmore 2” Em entrevista, ator conta bastidores do convite ao rapper e relembra o início da amizade entre os dois TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 31/07/2025 - 12h39 ) twitter

No dia 23 de julho deste mês, o rapper Eminem foi um dos temas centrais na entrevista concedida por Adam Sandler ao The Dan Patrick Show, programa comandado pelo renomado locutor e entrevistador Dan Patrick. Durante a conversa, o nome de Eminem veio à tona por conta da participação especial do artista em Happy Gilmore 2, sequência do clássico filme lançado por Sandler em 1996. Ao longo da entrevista, o ator compartilhou detalhes sobre o convite feito ao rapper e relembrou com carinho o início da amizade entre os dois. Sandler revelou que a sugestão de incluir Eminem no projeto partiu da equipe criativa envolvida na produção do filme. Apesar da proximidade que tem com o artista, ele admitiu ter ficado inicialmente hesitante em fazer o convite, com receio de parecer inconveniente. “Eu amo o Eminem. Sou amigo dele, mas não queria incomodar o cara, e todo mundo ficava dizendo: ‘Cara, o Eminem seria muito engraçado nessa parte.’ Eu pensei, ‘Não quero atrapalhar o tempo desse cara. Ele está relaxando. Está em Detroit, vivendo a vida dele e fazendo discos.’” Após insistência dos colegas de produção, Adam decidiu entrar em contato com Eminem. Segundo ele, a abordagem foi feita de maneira informal e direta, com uma pitada de humor — marca registrada do ator — e o convite acabou sendo aceito com naturalidade. “Deixa eu encher o saco do Marshall e ligar para ele dizendo: ‘Cara, eu sei que é um saco, mas é bem engraçado. Você se importaria de vir para cá por um dia?’” De acordo com Sandler, Eminem respondeu positivamente: “‘Beleza, manda o material para mim.’” Durante a entrevista, Adam também fez questão de relembrar a primeira vez em que conheceu Eminem, destacando o momento com nostalgia e uma boa dose de afeto. O encontro, segundo ele, aconteceu anos atrás nos bastidores do Saturday Night Live (SNL), programa no qual Sandler já havia atuado como integrante fixo. “Eu lembro da primeira vez que o conheci. Eu estava no SNL, já não fazia mais parte do programa. Estava sentado numa mesa com todos os meus amigos, e ele era o convidado musical junto com o Dr. Dre. Estávamos na festa depois do show, quando o Marshall passou perto da nossa mesa, olhou para mim, e eu pensei: ‘Caramba, esse cara é muito legal.’ Daí ele falou ‘Bobby Boucher!’ e eu respondi, ‘Ah, isso aí, Marshall.’ A partir dali, começamos a amizade.” Happy Gilmore 2 marca o retorno de Sandler ao papel do personagem querido pelos fãs desde a estreia do primeiro longa em 1996. Além da participação de Eminem, o filme conta também com as presenças do cantor porto-riquenho Bad Bunny e do jogador de futebol americano Travis Kelce.