Eminem responde desafio de rima com freestyle irreverente e cita documentário O rapper compartilhou em suas redes um freestyle cheio de referências inusitadas TMJ Brazil|Do R7 14/08/2025 - 13h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h18 )

Na última quarta-feira (13), o renomado rapper Eminem compartilhou em sua conta oficial na rede social X um freestyle bem-humorado que rapidamente chamou atenção dos fãs. A postagem veio depois que Marshall Mathers foi desafiado por LL Cool J, na plataforma Rock The Bells, a criar rimas em inglês para a palavra silver (prata). Ao perceber o desafio, Eminem não perdeu tempo e correu para suas redes sociais para exibir sua resposta. O freestyle trouxe uma sequência de citações inesperadas e divertidas, incluindo referências ao comediante Bill Burr, ao quarterback campeão do Super Bowl Trent Dilfer e até menções ao seu recente documentário Stans, lançado no último fim de semana. No tweet em que compartilhou sua performance, Eminem escreveu: “Silver pilfer kill fer Gilbert’s still hurts steel shirts Bill Burr milf word off kilter no filter chill brrrr feel burn still slur will stir Trent Dilfer Val Kilmer Still third shield her he’ll squirt Steven Spielberg Lil twerp Wilshire She’ll purr Kill birds milk curd feel worth Real nerd Stans documentary I liked your film sir” Recentemente, o rapper também comentou mais sobre seu documentário Stans. O longa retrata a trajetória de Eminem, abordando tanto sua carreira quanto momentos pessoais, e é narrado por fãs que acompanharam de perto sua ascensão e impacto cultural. O artista admitiu que não tinha consciência do quanto sua música havia influenciado tantas pessoas: “Deixa eu te explicar por que isso é louco para mim. Porque, quando eu estava escrevendo a música ‘Stan’, acho que estava apenas começando a entender o impacto que minha música tinha sobre algumas pessoas. E é tão louco para mim ver, ao longo da minha carreira, o fato de que consegui impactar pessoas.” – declarou em vídeo publicado pela Shady Media No Brasil, Stans foi exibido nos cinemas entre os dias 7 e 10 de agosto. Inspirado na música homônima lançada por Eminem nos anos 90, o documentário conquistou boa recepção crítica, registrando aprovação de 92% entre os críticos e 93% entre os espectadores, segundo a plataforma Rotten Tomatoes.