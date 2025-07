Erykah Badu anuncia turnê comemorativa dos 25 anos de Mama’s Gun A nova turnê da artista norte-americana, com 16 datas pelos EUA, marca também quase três décadas de carreira TMJ Brazil|Do R7 30/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h18 ) twitter

Na última segunda-feira (28), a cantora Erykah Badu revelou as datas da etapa norte-americana de sua mais recente turnê, intitulada “Mama’s Gun ’25: The Return of Automatic Slim”. A série de shows celebra os 25 anos de seu segundo álbum de estúdio, Mama’s Gun, lançado originalmente em 2000. Com essa turnê, a artista também presta homenagem ao início de sua trajetória musical, que se aproxima da marca de três décadas de carreira.

A turnê contará com 16 apresentações espalhadas por diferentes cidades dos Estados Unidos. Erykah Badu dará início à jornada no dia 3 de outubro, no icônico Hollywood Bowl, localizado em Los Angeles, Califórnia. O encerramento está previsto para o dia 10 de dezembro, em Dallas, no Texas, no Pavilion at Toyota Music Factory.

Este novo projeto marca o retorno da artista aos palcos após a conclusão da turnê Unfollow Me Tour, que teve início em 2023. Ao longo de sua carreira, Erykah Badu já realizou 11 turnês. Mama’s Gun ’25: The Return of Automatic Slim será a décima segunda, reafirmando sua relevância e consistência artística ao longo dos anos.

O lançamento mais recente da artista em formato de álbum de estúdio ocorreu em 27 de novembro de 2015, com a mixtape But You Caint Use My Phone. O projeto conta com 11 faixas distribuídas em 36 minutos de duração, mesclando elementos de soul, funk e experimentações sonoras. Já em 2025, Erykah Badu voltou a surpreender os fãs ao lançar, no dia 20 de junho, o single “Next To You”, uma colaboração com o produtor The Alchemist. A canção já ultrapassou a marca de 2,6 milhões de reproduções no Spotify.

3 de outubro: Los Angeles, Califórnia, no Hollywood Bowl

4 de outubro: Las Vegas, Nevada, no Teatro Resorts World

16 de novembro: Atlantic City, Nova Jérsei, no Hard Rock na Etess Arena

18 de novembro: Boston, Massachusetts, no MGM Music Hall no Fenway

20 de novembro: Detroit, Michigan, no Fox Theater

22 de novembro: Cincinnati, Ohio, no Andrew J. Brady Music Center

23 de novembro: Atlanta, Geórgia, no Centro de Artes Performáticas Cobb Energy

24 de novembro: Atlanta, Geórgia, no Centro de Artes Performáticas Cobb Energy

28 de novembro: Houston, Texas, no 713 Music Hall

29 de novembro: Houston, Texas, no 713 Music Hall

2 de dezembro: Chicago, Illinois, no Chicago Theatre

3 de dezembro: Chicago, Illinois, no Chicago Theatre

5 de dezembro: Brooklyn, Nova Iorque, no Kings Theatre

6 de dezembro: Brooklyn, Nova Iorque, no Kings Theatre

8 de dezembro: Nashville, Tennessee, no The Pinnacle

10 de dezembro: Dallas, Texas, no Pavilion at Toyota Music Factory