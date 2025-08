Ethel Cain critica culto de fãs e prepara nova identidade artística Cantora estampa a capa da The Cut, fala sobre cultura de fãs e ativismo TMJ Brazil|Do R7 04/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h18 ) twitter

Na última sexta-feira (01), foi divulgado que a cantora Ethel Cain será a capa da mais nova edição da revista norte-americana The Cut. Na ocasião, a artista, conhecida pelo aclamado álbum Preacher’s Daughter, concedeu uma entrevista ao veículo e também estreou um novo ensaio fotográfico. A aparição integra a estratégia de divulgação de seu próximo álbum de estúdio, intitulado Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, cujo lançamento está marcado para esta sexta-feira (08).

Ao longo da entrevista, além de discutir detalhes sobre seu novo projeto musical, Ethel Cain aproveitou o espaço para refletir sobre a relação entre ídolos e público no contexto atual, especialmente quando se trata de posicionamentos políticos e sociais. A cantora demonstrou preocupação com o modo como parte de sua base de fãs interpreta sua imagem pública e seus posicionamentos, e fez um apelo por mais envolvimento concreto, para além da idolatria:

“Sabe, há muitos comentários do tipo: ‘Ah, eu sabia que ela estava do lado certo da história. É por isso que eu sou fã dela, blá blá blá.’ E eu fico tipo: Isso é bom, mas todo mundo pode fazer a sua parte, mesmo que pequena, no ativismo. Por favor, não pensem que isso é algo que vocês podem usar apenas para justificar serem meus fãs.”

Ainda durante a conversa, a artista fez um importante anúncio: ela deixará de usar o nome artístico Ethel Cain. Seu nome verdadeiro é Hayden Anhedönia, e, após o lançamento de Willoughby Tucker, I’ll Always Love You, seu contrato com a gravadora chegará ao fim, o que a tornará uma artista independente. Segundo Hayden, sua intenção é seguir desenvolvendo a narrativa conceitual iniciada com seus álbuns anteriores, agora sob a perspectiva de um novo alter-ego chamado Vera, personagem que representaria a mãe de Ethel Cain na mitologia que constrói em sua obra.