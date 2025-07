Ethel Cain revela tracklist de seu segundo álbum de estúdio Novo trabalho chega em 8 de agosto com dez faixas e mais de uma hora de duração; cantora reflete sobre misoginia em novo single. TMJ Brazil|Do R7 07/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h39 ) twitter

Nesta segunda-feira (07), a cantora Ethel Cain revelou oficialmente a tracklist de seu aguardado segundo álbum de estúdio. Intitulado “Willoughby Tucker, I’ll Always Love You”, o projeto tem lançamento marcado para o dia 8 de agosto deste ano e já conta com duas faixas divulgadas previamente: “Nettles” e “F*ck Me Eyes”, ambas lançadas em plataformas digitais e bem recebidas pelos fãs da artista.

Este novo disco representa a sequência de sua trajetória após o elogiado “Preacher’s Daughter”, lançado em 12 de maio de 2022. O álbum inclui a faixa “American Teenager”, que se tornou a mais popular da carreira da artista até agora, ultrapassando 97 milhões de streams nas plataformas de música.

O novo projeto contará com 10 faixas e terá uma duração total de 1 hora e 13 minutos. Além do lançamento do álbum, Ethel Cain também anunciou a turnê “The Willoughby Tucker Forever”, que já tem datas confirmadas na América do Norte e Europa.

Na última sexta-feira (2), Ethel Cain lançou a segunda faixa de seu novo álbum. Intitulada “F*ck Me Eyes”, a canção mergulha em temas delicados, abordando de maneira franca a misoginia e seus impactos subjetivos. A artista compartilhou reflexões sobre a música por meio dos stories em seu perfil no Instagram, explicando o significado por trás da composição e o contexto que a motivou a escrevê-la.

Antes de apresentar sua fala, Ethel contextualizou o processo criativo que a levou a explorar um lado mais íntimo e introspectivo em sua escrita.

“Não é só uma música sobre misoginia em geral, mas sobre misoginia internalizada, e como isso não leva nenhuma das partes a lugar algum no fim das contas. Escrever este álbum sobre a Ethel na época do ensino médio tem sido uma forma de revisitar lições que aprendi — lições muito importantes que mudaram minha vida.”

A cantora ainda explicou o motivo pelo qual considerou importante incluir essa faixa no disco, apesar de seu tom destoar das outras composições. Para Ethel Cain, a música exerce uma função narrativa essencial dentro do conceito do álbum, além de representar um momento determinante no desenvolvimento da personagem que ela interpreta em sua obra:

“Posso dizer que essa é a única música no disco que tem esse tom, mas senti que era importante incluí-la para dar contexto. E ela foi meio que crucial para o desenvolvimento da personagem Ethel, rs.”