Festival Bonnaroo 2025 é oficialmente cancelado Após início da programação, festival enfrenta pausa inesperada TMJ Brazil|Do R7 16/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 14h37 )

Na última sexta-feira (13), os organizadores do festival Bonnaroo anunciaram o cancelamento da edição deste ano. A decisão foi tomada após a confirmação de condições climáticas severas na região onde o evento ocorre. O comunicado foi divulgado por meio do aplicativo oficial do festival e também no perfil do evento no Instagram.

O festival havia começado na quinta-feira (12), na cidade de Manchester, no Tennessee, com apresentações de artistas como Luke Combs, Dom Dolla, Rebecca Black, Marcus King e Azzecca. No comunicado, a organização lamentou profundamente o ocorrido e explicou a impossibilidade de manter os acampamentos localizados na fazenda onde o festival é realizado:

“Estamos arrasados, mas precisamos tomar a decisão mais segura e cancelar o restante do Bonnaroo. Hoje, o Serviço Nacional de Meteorologia nos forneceu uma previsão atualizada com precipitação significativa e constante, o que resultará em condições deterioradas para acampamento e saída do público nos próximos dias.”

Os organizadores também anunciaram o início da evacuação das caravanas e explicaram como se dará o apoio à saída do público:

“Gostaríamos de priorizar a retirada dessas pessoas, bem como daquelas com necessidades de acessibilidade, da Fazenda o mais rápido possível ainda esta noite. Para isso, pedimos que, se o seu acampamento estiver em boas condições ou se você estiver em um trailer ou acomodação pré-montada, considere passar a noite conosco. Começaremos a trabalhar para retirá-lo com segurança amanhã.”

A organização finalizou o comunicado com informações sobre a continuidade de parte das operações no local:

“Continuaremos operando normalmente em Outeroo, incluindo os vendedores de alimentos e toda a infraestrutura de saúde e segurança. Nos dedicamos de corpo e alma para tornar este fim de semana o mais especial do ano, e não conseguimos expressar o quanto estamos arrasados por ter que tomar esta decisão. Agradecemos antecipadamente pela paciência, positividade e pelo inabalável espírito bonnarooviano.”

Este foi o terceiro cancelamento na história do festival. O primeiro ocorreu em 2020, devido à pandemia de Covid-19, e o segundo, em 2021, por conta dos efeitos do furacão Ida.

Além de Luke Combs, a programação contaria com apresentações de Olivia Rodrigo, Hozier e Tyler, The Creator como headliners. Também estavam confirmados nomes como Marina, Glass Animals, King Gizzard & the Lizard Wizard, Foster the People, Avril Lavigne, Beabadoobee, Tyla e Vampire Weekend.

Criado em 2002 pelas produtoras Superfly Presents e AC Entertainment, o Bonnaroo já teve 20 edições e performances memoráveis, como as de Billy Joel (2015), Mumford & Sons (2011, 2015), Elton John (2014) e Eminem (2011, 2018).