FKA Twigs anuncia novo álbum “Afterglow” no Lowlands Festival Cantora britânica surpreende fãs durante apresentação na Holanda e revela sucessor de EUSEXUA, esperado para setembro TMJ Brazil|Do R7 18/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FKA Twigs anuncia novo álbum “Afterglow” no Lowlands Festival TMJ Brazil

No último sábado (16), a cantora britânica FKA Twigs subiu aos palcos do Lowlands Festival, realizado na Holanda entre os dias 15 e 17. Reconhecida por suas performances inovadoras e visuais impactantes, a artista foi uma das atrações principais do evento, que também contou com nomes como Chappell Roan, Fountaines D.C, Jamie XX, Raye e Arca. Ao final de sua apresentação, FKA Twigs surpreendeu o público ao anunciar que lançará um novo álbum de estúdio nos próximos meses.

Durante sua performance, a artista revelou que seu próximo projeto se chamará “Afterglow”. Embora não tenha divulgado uma data exata de lançamento, a expectativa é que o sucessor de EUSEXUA chegue ao público já em setembro. O anúncio pegou os fãs de surpresa, já que, após o lançamento do single “Perfectly”, divulgado no dia 16 de julho, muitos acreditavam que FKA Twigs estaria apenas preparando uma versão deluxe de seu terceiro álbum de estúdio. Em vez disso, eles foram presenteados com a notícia de um projeto totalmente novo da britânica.

EUSEXUA, lançado em 24 de janeiro deste ano, conta com 11 faixas em sua tracklist. Entre elas, existe a colaboração com Koreless no single “Drums of Death” e a de North West no também single “Childlike Things”. Durante o ciclo de divulgação do álbum, a artista trabalhou ainda a faixa-título e a música “Perfect Stranger” como parte da promoção do projeto. Apenas sete meses após o lançamento de EUSEXUA, FKA Twigs já prepara o sucessor, mostrando a intensidade de sua produção musical.

Na última sexta-feira (15), o grupo BLACKPINK realizou uma apresentação em Londres, no icônico Estádio Wembley. Antes das integrantes subirem ao palco, Rosé compartilhou em seu Instagram uma foto de um presente recebido em nome da cantora FKA Twigs. Pouco tempo depois, Twigs apareceu em seus stories para mostrar que também havia recebido um presente da integrante do BLACKPINK. O gesto marcou a primeira interação pública entre as duas artistas, gerando grande repercussão entre fãs de ambos os lados.