FKA Twigs está pronta para lançar Eusexua Afterglow A artista detalhou à revista Pitchfork que o álbum não será uma versão deluxe de EUSEXUA

Na última quarta-feira (20), a cantora FKA Twigs concedeu uma breve, mas significativa entrevista à renomada revista especializada em música, Pitchfork. Durante a conversa, a artista comentou sobre sua fala no palco do Lowlands Festival, realizado na Holanda durante o fim de semana dos dias 15 a 17 deste mês. Na ocasião, FKA Twigs revelou que planeja lançar o novo projeto musical já no próximo mês. A fala foi confirmada pela artista na publicação.

Ao abordar o processo de criação de seu próximo álbum, a cantora fez uma brincadeira com a metáfora do nascimento, ilustrando sua conexão íntima com o trabalho. FKA Twigs revelou o título do projeto, afirmando que está pronta para “dar à luz” a ele: Eusexua Afterglow. Este novo álbum se juntará à sua discografia de estúdio, composta pelos álbuns LP1 (2014), Magdalene (2019) e EUSEXUA (2025).

“Estou plena, abundante e pronta para dar à luz. O nome dela será Afterglow, e meu parto começará no próximo mês.”

Apesar da semelhança no título com o álbum EUSEXUA, representantes da artista esclareceram que Eusexua Afterglow será um projeto totalmente original, não uma versão deluxe do álbum lançado em janeiro deste ano. EUSEXUA conta com 11 faixas distribuídas ao longo de 42 minutos de duração, consolidando o estilo único e experimental de FKA Twigs.

Além de seus álbuns de estúdio, a carreira da cantora é marcada por uma série de EPs e mixtapes que revelam seu crescimento artístico ao longo dos anos. Desde sua estreia, ela lançou os EPs EP1 (2012), EP2 (2013) e M3LL155X (2015), além da mixtape Caprisongs, lançada em 14 de janeiro de 2022.

O último lançamento de FKA Twigs foi o single Perfectly, divulgado em 16 de junho deste ano. Inicialmente, muitos fãs especularam que a faixa poderia integrar uma versão deluxe de EUSEXUA. Contudo, com as novas informações sobre Eusexua Afterglow, a canção agora pode fazer parte do próximo álbum. Desde seu lançamento, Perfectly já acumula mais de 2 milhões de reproduções no Spotify.