FKA Twigs revela projeto engavetado em conversa com fãs Cantora diz que "Unholy Woman" seria a segunda metade de "Magdalene", mas que ainda não é o momento de lançá-lo. TMJ Brazil|Do R7 02/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 02/07/2025 - 13h38 )

Na madrugada desta quarta-feira (02), a cantora britânica FKA Twigs utilizou a plataforma de conversas online Discord para conversar com fãs sobre um projeto engavetado que foi desenvolvido por ela antes de seu novo álbum. A artista, responsável pelo elogiado disco “EUSEXUA” (2025), revelou que havia trabalhado anteriormente em um álbum intitulado “Unholy Woman”, pensado como uma espécie de continuação do aclamado “Magdalene” (2019). Durante a conversa, FKA Twigs compartilhou seu desejo de retomar o projeto em algum momento no futuro:

“Eu tinha outro projeto chamado ‘Unholy Woman’ e tive que colocá-lo no gelo porque era como uma segunda metade do Magdalene, e era demais. Eu vou voltar para isso algum dia, mas não por agora.”

Lançado em 24 de janeiro de 2025, “EUSEXUA” é o terceiro álbum de estúdio da artista e foi amplamente aclamado pela crítica, além de receber ótima recepção do público. O disco acumula uma nota 87 no Metacritic, com base em 24 resenhas de veículos especializados, e já começa a aparecer nas listas de melhores álbuns do primeiro semestre do ano.

Antes do lançamento, FKA Twigs compartilhou no Instagram a capa do projeto acompanhada de uma poderosa descrição sobre o significado de “EUSEXUA” para sua trajetória artística:

“EUSEXUA tem sido a minha prática ao longo dos anos em que esteve em criação. É meu opus, e realmente parece um alfinete cravado no centro do núcleo do meu ser artista. EUSEXUA nasceu rabiscado, escrito no dorso da minha mão em um banheiro de rave em Praga: ‘essa sala de tolos NÓS CRIAMOS ALGO JUNTOS’ — e criamos. Nós raveamos, suamos, nos beijamos, fazemos amor ao som estrondoso da cultura. EUSEXUA é uma prática, EUSEXUA é um estado de ser, EUSEXUA é o auge da experiência humana.”

Atualmente, a cantora está em turnê de divulgação do novo disco pela Europa. A agenda desta semana inclui apresentações em três países diferentes:

Quinta-feira (03/07) – Roskilde, Dinamarca

Sexta-feira (04/07) – Gdynia, Polônia

Sábado (05/07) – Beuningen, Holanda

A turnê marca um novo capítulo na carreira de FKA Twigs, que une sua estética futurista e experimental a performances marcantes, celebrando o universo visceral e libertador apresentado em “EUSEXUA”.