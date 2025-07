FLO responde acusações de dívida feitas por estilista Lee Trigg Grupo britânico nega alegações de inadimplência e afirma ter tentado resolver situação de forma privada TMJ Brazil|Do R7 25/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h18 ) twitter

Na última quinta-feira (24), o grupo britânico FLO se pronunciou publicamente em resposta às recentes acusações feitas pela estilista Lee Trigg, que alega a existência de uma dívida de 50 mil libras esterlinas relacionada ao uso de uma de suas criações. Segundo a designer, o trio não teria quitado pagamentos referentes a taxas e custos adicionais vinculados à utilização das peças de roupa fornecidas por ela. Lee afirma ainda que tentou solucionar a questão de forma discreta ao longo de um período considerável, mas, diante da falta de retorno satisfatório, optou por iniciar um processo legal.

Diante da repercussão do caso, a equipe de gestão de FLO divulgou uma nota oficial à imprensa e aos fãs, na qual contesta diretamente as alegações feitas por Lee Trigg e afirma ter buscado alternativas para resolver o impasse de maneira sigilosa e diplomática:

“Estamos cientes das recentes declarações e alegações públicas feitas por Leeanne Trigg (Lee Trigg), nenhuma das quais aceitamos. Nós, como administração, tentamos em várias ocasiões resolver essa questão em nome de nossa cliente de forma privada e amigável. Infelizmente, isso não foi possível. FLO também tentou pessoalmente entrar em contato e encontrar uma solução com Leeanne.”

Em outro trecho do comunicado, os representantes de FLO afirmam que os compromissos profissionais do grupo chegaram a ser comprometidos por falhas no fornecimento das peças encomendadas à estilista. Eles citam, como exemplo, um episódio em que a equipe precisou improvisar figurinos às pressas devido a atrasos e pendências na entrega:

“Achamos importante esclarecer o trabalho em questão (que totaliza £19 mil, excluindo as taxas de atraso que não aceitamos). No dia de um grande festival nos EUA, a equipe ficou com roupas incompletas por parte de Leeanne para FLO e os dançarinos de FLO, para as quais FLO e os dançarinos tiveram que encontrar alternativas de última hora.”

O comunicado também aborda o histórico financeiro entre as partes, enfatizando que, ao longo de seis meses, Lee Trigg recebeu pagamentos consideráveis por seus serviços. A administração reforça que as artistas sempre demonstraram respeito e valorização pelos profissionais com quem colaboram, e que a situação já está sendo conduzida legalmente:

“Esse episódio ocorre após um período de seis meses durante o qual Leeanne foi paga integralmente por seus serviços, recebendo mais de £100 mil. Esta situação está e tem estado nas mãos da equipe jurídica de FLO. As garotas valorizam profundamente o trabalho dos criativos com quem trabalham e sempre priorizaram que sua equipe seja paga. Não faremos mais comentários públicos sobre o assunto após este.”

Formado em 2019, o FLO é um girlgroup britânico que rapidamente se destacou no cenário musical por resgatar elementos do R&B dos anos 1990 e 2000 com uma abordagem contemporânea. Em sua discografia, constam dois lançamentos oficiais: o EP The Lead, lançado em 21 de setembro de 2022, e o álbum Access All Areas, disponibilizado em 15 de novembro de 2024.