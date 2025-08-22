Florence Welch revela inspirações para “Everybody Scream” Florence detalha suas influências musicais e o processo criativo por trás do novo álbum, que chega em outubro TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h39 ) twitter

Recentemente, a cantora Florence Welch participou de uma entrevista com Zane Lowe para a Apple Music. Na ocasião, a artista falou sobre seu próximo álbum de estúdio, Everybody Scream, com lançamento marcado para o dia 31 de outubro deste ano. Durante a conversa, Florence compartilhou suas principais inspirações para a criação do projeto, mencionando influências de Swans, Adele e JADE.

Florence iniciou explicando como a faixa “It’s Coming, It’s Real”, da banda Swans, a impactou profundamente. Ela contou que, enquanto preparava uma playlist com referências musicais para Mark Bowen, produtor conhecido por trabalhos com IDLES e Sharon Van Etten, se sentiu imediatamente conectada à intensidade da música.

“Começamos a trabalhar juntos. Eu mandei para o Bowen uma playlist, e It’s Coming, It’s Real estava nela. Eu lembro de ouvir essa música e de toda a construção, a intensidade dela—é tão sombria.”

Em seguida, a cantora refletiu sobre sua admiração pelas composições de Adele, destacando a maneira como a artista e sua equipe conseguem combinar emoção, clareza e beleza. Florence explicou que, em seu próprio processo criativo, buscava uma sensação sombria semelhante, mas que também pudesse transmitir força e elevação.

‌



“Acho que o que eu estava buscando era essa sensação sombria, mas que também tivesse clareza e beleza, sabe, aqueles coros incríveis e elevados como os da Adele, baladas incríveis.”

Por fim, Florence falou sobre seu desejo de experimentar cada vez mais dentro do pop contemporâneo, citando Angel of My Dreams, de JADE, como exemplo de uma sonoridade inovadora que a inspirou no estúdio. Ela destacou que o objetivo era unir diferentes influências em algo coeso, juntando intensidade, clareza e experimentação.

‌



“Também estávamos olhando muito para o pop e para as coisas incríveis que estão acontecendo nele agora, que estão tão experimentais. Sim, sabe, tipo Angel of My Dreams. Nós ouvimos bastante Angel of My Dreams, da JADE, no estúdio. Era basicamente sobre juntar todas essas coisas.”

Everybody Scream marca o sexto álbum de estúdio lançado por Florence sob o nome Florence + The Machine. O disco representa o retorno da artista após o lançamento do aclamado Dance Fever, divulgado em 12 de maio de 2022.