Frankie Grande anuncia remix com Ariana e celebra parceria especial Cantor revela que a música é extremamente pessoal e celebra o apoio da irmã no projeto. TMJ Brazil|Do R7 07/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 17h38 )

Frankie Grande anuncia remix com Ariana e celebra parceria especial

Nesta segunda-feira (07), o cantor e performer Frankie Grande anunciou uma nova versão da faixa “Hotel Rock Bottom”, com lançamento marcado para a próxima sexta-feira (11). A novidade, no entanto, ganhou ainda mais destaque com a confirmação da participação especial de sua irmã, Ariana Grande, um dos maiores nomes da música pop. A colaboração marca o retorno de Ariana após a divulgação do álbum “eternal sunshine deluxe: brighter days ahead”, lançado em 28 de março deste ano, e representa um momento importante na trajetória musical de Frankie, que recentemente estreou seu primeiro disco solo.

Ao anunciar a parceria, Frankie Grande usou seu perfil oficial no Instagram para expressar o valor emocional da faixa e a importância de contar com a irmã no projeto. Em tom carinhoso e pessoal, ele dividiu com os fãs o significado desse lançamento:

“Essa música é muito pessoal pra mim, e tê-la nela torna tudo ainda mais significativo. Mal posso esperar para que vocês ouçam!! Façam o pre-save agora no link da bio.”

Nos comentários da publicação, Ariana Grande retribuiu o carinho do irmão. A cantora aproveitou para celebrar a parceria e demonstrar apoio ao novo trabalho de Frankie Grande, ressaltando o orgulho que sente por fazer parte desse momento especial:

“Te amo tanto. Muito orgulhosa de você e grata por fazer parte dessa edição deluxe!”

A faixa “Hotel Rock Bottom” integra o álbum de estreia de Frankie Grande, que leva o mesmo nome e foi lançado no dia 27 de junho. O projeto apresenta 15 faixas inéditas em versões solo, marcando uma nova fase artística do cantor. Até então, o álbum não contava com nenhuma colaboração — o que torna o remix com Ariana ainda mais simbólico. Este é o primeiro feat da carreira de Frankie e também o primeiro lançamento colaborativo de Ariana Grande desde a impactante união com Mariah Carey e Barbra Streisand em “One Heart, One Voice”, também lançada no dia 27 de junho.