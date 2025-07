Frankie Grande transforma dor em arte com apoio da família Cantor relembra fase difícil que inspirou o single “Hotel Rock Bottom” e celebra apoio familiar TMJ Brazil|Do R7 24/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h18 ) twitter

Em uma entrevista recente ao programa Tonight Show, o cantor e performer Frankie Grande esteve acompanhado de sua mãe, Joan Grande, em uma participação marcada por emoção e intimidade. O principal tema da conversa foi a faixa “Hotel Rock Bottom”, canção que dá nome ao primeiro álbum de estúdio de Frankie Grande e que recentemente ganhou um remix especial com vocais adicionais de sua irmã, a cantora Ariana Grande. A música, que trata de superação pessoal e do reencontro consigo mesmo após momentos difíceis, serviu como ponto de partida para revelações comoventes sobre a jornada do artista.

Em um dos momentos mais tocantes da entrevista, Frankie Grande comentou o quanto a presença de sua mãe ao seu lado, tanto na entrevista quanto na música, foi significativa. Ele relembrou o difícil período de sua vida que inspirou a composição da faixa e agradeceu à mãe por estar ao seu lado durante o momento, reconhecendo agora o valor transformador daquela experiência:

“E eu estou muito feliz que minha mãe está aqui. Estou feliz que você está na música, porque você enfrentou o meu fundo do poço por muito tempo. Então, o fato de que agora você consegue enxergar que aquilo era algo pelo qual eu precisava passar — significa muito para mim.”

Joan Grande, conhecida por ser uma presença constante e afetuosa na vida dos filhos, aproveitou o espaço para falar sobre como foi, do ponto de vista de mãe, testemunhar o processo de amadurecimento e recuperação de Frankie. Em suas palavras, ela revelou o medo que sentiu na época, mas também expressou a esperança de que a mensagem da música possa tocar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes:

“Pra mim, eu sempre achei que aquilo era a coisa mais assustadora do mundo. E pra nós, e pra tantos outros, eu espero que isso se torne a parte mais bonita da vida deles. Essa música não é apenas bonita — ela é necessária.”