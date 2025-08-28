Gaby Amarantos revela a tracklist de “Rock Doido”, seu 4° álbum de estúdio
Com 22 faixas inéditas, o álbum traz colaborações com Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang do Eletro e Mc Dourado.
Na última quarta-feira (27), a cantora paraense Gaby Amarantos revelou oficialmente a tracklist de seu mais novo álbum de estúdio, intitulado “Rock Doido”. O projeto marca o lançamento do quarto álbum de sua carreira e reúne um total de 22 faixas inéditas. Para compor o disco, Gaby convidou diversos artistas como Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang do Eletro e Mc Dourado, fortalecendo a sonoridade e diversidade musical do trabalho com colaborações especiais.
Na última quarta-feira (27), a cantora paraense Gaby Amarantos revelou oficialmente a tracklist de seu mais novo álbum de estúdio, intitulado “Rock Doido”. O projeto marca o lançamento do quarto álbum de sua carreira e reúne um total de 22 faixas inéditas. Para compor o disco, Gaby convidou diversos artistas como Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang do Eletro e Mc Dourado, fortalecendo a sonoridade e diversidade musical do trabalho com colaborações especiais.
O lançamento do álbum completo está programado para a meia-noite desta sexta-feira (29). Antes da estreia oficial do projeto, Gaby Amarantos preparou uma experiência audiovisual para os fãs: um curta-metragem baseado no álbum, que será exibido no YouTube. Intitulado “Rock Doido: O Filme”, o curta terá sua estreia nesta quinta-feira (28), às 23h45, poucos minutos antes do lançamento das faixas inéditas, oferecendo uma prévia da atmosfera e da narrativa do disco.
O lançamento do álbum completo está programado para a meia-noite desta sexta-feira (29). Antes da estreia oficial do projeto, Gaby Amarantos preparou uma experiência audiovisual para os fãs: um curta-metragem baseado no álbum, que será exibido no YouTube. Intitulado “Rock Doido: O Filme”, o curta terá sua estreia nesta quinta-feira (28), às 23h45, poucos minutos antes do lançamento das faixas inéditas, oferecendo uma prévia da atmosfera e da narrativa do disco.
Recentemente, Gaby Amarantos participou de uma colaboração de destaque com Pabllo Vittar. Lançada em 4 de novembro de 2024, a parceria deu origem à faixa “Não Vou Te Deixar (I Don’t Wanna Get Hurt)”, presente no álbum de Pabllo, Batidão Tropical Vol. 2. A música já acumula mais de 4,2 milhões de reproduções no Spotify, sendo atualmente a faixa mais popular de Gaby na plataforma, evidenciando o impacto de sua colaboração.
Recentemente, Gaby Amarantos participou de uma colaboração de destaque com Pabllo Vittar. Lançada em 4 de novembro de 2024, a parceria deu origem à faixa “Não Vou Te Deixar (I Don’t Wanna Get Hurt)”, presente no álbum de Pabllo, Batidão Tropical Vol. 2. A música já acumula mais de 4,2 milhões de reproduções no Spotify, sendo atualmente a faixa mais popular de Gaby na plataforma, evidenciando o impacto de sua colaboração.
O lançamento de “Rock Doido” encerra um hiato de quase três anos desde o último álbum de estúdio da cantora, Tecnoshow, lançado em 15 de dezembro de 2022. O disco anterior contava com oito faixas, todas solo, sem colaborações. A canção de maior sucesso do álbum é “Não Vou Te Deixar”, que ultrapassa 1,1 milhão de reproduções no Spotify. Com o novo trabalho, o catálogo de Gaby Amarantos passa a incluir os álbuns Treme (2012), Purakê (2021), Tecnoshow (2022) e agora Rock Doido (2025), consolidando sua trajetória ao longo dos anos.
O lançamento de “Rock Doido” encerra um hiato de quase três anos desde o último álbum de estúdio da cantora, Tecnoshow, lançado em 15 de dezembro de 2022. O disco anterior contava com oito faixas, todas solo, sem colaborações. A canção de maior sucesso do álbum é “Não Vou Te Deixar”, que ultrapassa 1,1 milhão de reproduções no Spotify. Com o novo trabalho, o catálogo de Gaby Amarantos passa a incluir os álbuns Treme (2012), Purakê (2021), Tecnoshow (2022) e agora Rock Doido (2025), consolidando sua trajetória ao longo dos anos.
Essa Noite Eu Vou Pro Rock
Arrume-se Comigo
Short Beira C*
Mamãe Mandou
Te Amo Fud*d* (feat. Viviane Batidão)
Não Vou Chorar (feat. Lauana Prado)
Interlúdio Égua Mana
Dá-lhe Sal
Tumbalatum (feat. Gang do Eletro)
Viciada Em Seduzir
Eu Tô Solteira
Foguinho
Abraço
Interlúdio Rock Doido
Crina Negra
Bbbbbbb
Cerveja Voadora (feat. Mc Dourado)
Parararurau
Bonito Feio
Carregador De Aparelhagem
Rock Doido É Meu Lugar
Deixa
Essa Noite Eu Vou Pro Rock