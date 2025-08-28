Gaby Amarantos revela a tracklist de “Rock Doido”, seu 4° álbum de estúdio Com 22 faixas inéditas, o álbum traz colaborações com Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang do Eletro e Mc Dourado. TMJ Brazil|Do R7 28/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h59 ) twitter

Na última quarta-feira (27), a cantora paraense Gaby Amarantos revelou oficialmente a tracklist de seu mais novo álbum de estúdio, intitulado “Rock Doido”. O projeto marca o lançamento do quarto álbum de sua carreira e reúne um total de 22 faixas inéditas. Para compor o disco, Gaby convidou diversos artistas como Viviane Batidão, Lauana Prado, Gang do Eletro e Mc Dourado, fortalecendo a sonoridade e diversidade musical do trabalho com colaborações especiais.

O lançamento do álbum completo está programado para a meia-noite desta sexta-feira (29). Antes da estreia oficial do projeto, Gaby Amarantos preparou uma experiência audiovisual para os fãs: um curta-metragem baseado no álbum, que será exibido no YouTube. Intitulado “Rock Doido: O Filme”, o curta terá sua estreia nesta quinta-feira (28), às 23h45, poucos minutos antes do lançamento das faixas inéditas, oferecendo uma prévia da atmosfera e da narrativa do disco.

Recentemente, Gaby Amarantos participou de uma colaboração de destaque com Pabllo Vittar. Lançada em 4 de novembro de 2024, a parceria deu origem à faixa “Não Vou Te Deixar (I Don’t Wanna Get Hurt)”, presente no álbum de Pabllo, Batidão Tropical Vol. 2. A música já acumula mais de 4,2 milhões de reproduções no Spotify, sendo atualmente a faixa mais popular de Gaby na plataforma, evidenciando o impacto de sua colaboração.

O lançamento de “Rock Doido” encerra um hiato de quase três anos desde o último álbum de estúdio da cantora, Tecnoshow, lançado em 15 de dezembro de 2022. O disco anterior contava com oito faixas, todas solo, sem colaborações. A canção de maior sucesso do álbum é “Não Vou Te Deixar”, que ultrapassa 1,1 milhão de reproduções no Spotify. Com o novo trabalho, o catálogo de Gaby Amarantos passa a incluir os álbuns Treme (2012), Purakê (2021), Tecnoshow (2022) e agora Rock Doido (2025), consolidando sua trajetória ao longo dos anos.

Essa Noite Eu Vou Pro Rock

Arrume-se Comigo

Short Beira C*

Mamãe Mandou

Te Amo Fud*d* (feat. Viviane Batidão)

Não Vou Chorar (feat. Lauana Prado)

Interlúdio Égua Mana

Dá-lhe Sal

Tumbalatum (feat. Gang do Eletro)

Viciada Em Seduzir

Eu Tô Solteira

Foguinho

Abraço

Interlúdio Rock Doido

Crina Negra

Bbbbbbb

Cerveja Voadora (feat. Mc Dourado)

Parararurau

Bonito Feio

Carregador De Aparelhagem

Rock Doido É Meu Lugar

Deixa