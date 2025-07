Giveon anuncia turnê “Beloved, The Tour” na América do Norte Após o lançamento do segundo álbum, o cantor promete shows imersivos com banda completa e arranjos ao vivo a partir de outubro TMJ Brazil|Do R7 23/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h18 ) twitter

Na última terça-feira (22), o cantor Giveon anunciou sua mais nova turnê, intitulada “Beloved, The Tour”, que contará com participações especiais do grupo Free Nationals, da cantora canadense Charlotte Day Wilson e da britânica Sasha Keable. Até o momento, as apresentações estão confirmadas para diversas cidades dos Estados Unidos e do Canadá.

A turnê sucede o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, Beloved, que chegou às plataformas digitais no dia 11 deste mês. O início dos shows está previsto para o dia 1º de outubro, com uma apresentação em Seattle, e o encerramento acontecerá no dia 6 de novembro, em Nova York.

Durante uma entrevista recente concedida à revista Rolling Stone, Giveon refletiu sobre a concepção da turnê e sobre como o novo trabalho foi pensado desde o início para os palcos. Segundo ele, a natureza orgânica do processo criativo é o que fará da experiência ao vivo algo especial:

“Como esse álbum vai se traduzir para o show ao vivo — acho que vai ser mágico, porque o álbum foi feito ao vivo, então ele foi feito para ser apresentado ao vivo. Vai ser minha melhor turnê.”

‌



Além disso, Giveon detalhou os elementos que pretende incluir nas apresentações, revelando seu desejo de transformar cada show em uma experiência cinematográfica e envolvente. Ele explicou que a construção sonora dos espetáculos contará com uma formação musical robusta e arranjos elaborados, a fim de expandir ainda mais o universo apresentado no álbum:

“Quero incluir cordas, quero incluir metais, quero vocais de apoio, então sinto que terei uma banda de apoio completa, entre oito e dez músicos, dependendo do tamanho dos palcos. O álbum é realmente um filme, é um universo, e quero que a noite tenha essa mesma sensação.”

‌



01 de outubro – Seattle, Washington

02 de outubro – Vancouver, Colúmbia Britânica

04 de outubro – San Francisco, Califórnia

07 de outubro – Los Angeles, Califórnia

10 de outubro – Las Vegas, Nevada

11 de outubro – Phoenix, Arizona

14 de outubro – Dallas, Texas

15 de outubro – Houston, Texas

18 de outubro – Atlanta, Geórgia

20 de outubro – Chicago, Illinois

23 de outubro – Detroit, Michigan

25 de outubro – Filadélfia, Pensilvânia

27 de outubro – Toronto, Ontário

30 de outubro – Washington, D.C.

01 de novembro – Charlotte, Carolina do Norte

04 de novembro – Boston, Massachusetts

06 de novembro – Nova York, Nova York