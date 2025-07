Gominho abre o coração sobre o falecimento de Preta Gil: “Triste, mas em paz” Influenciador fala sobre o impacto da partida da cantora e como escolhe lidar com a dor após anos de convivência próxima TMJ Brazil|Do R7 22/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h18 ) twitter

Na noite da última segunda-feira (21), o apresentador e influenciador Gominho usou sua página na rede social X para expressar seu estado emocional após a morte de sua grande amiga, Preta Gil, que faleceu no domingo (20), aos 50 anos. Amigo íntimo da cantora por muitos anos, Gominho compartilhou uma carta comovente em que relata como foi acompanhar os últimos momentos da artista e como a notícia de sua partida o impactou profundamente.

Na publicação, ele confessou a mistura de sentimentos que vem enfrentando desde o anúncio da doença de Preta e, especialmente, depois do falecimento. Mesmo abalado, Gominho revelou que encontra algum conforto na ideia de que a amiga finalmente poderá descansar depois de um tratamento longo, difícil e desgastante. Ele abriu seu coração ao falar sobre a dor e a aceitação que tem vivenciado nesse processo.

Gominho desabafou sobre os dias anteriores, contando como seu luto começou já na volta de uma viagem a Nova York, onde teve a sensação, quase que intuitiva, de que não a veria mais.

“Gente, eu tô bem. Triste, mas bem porque minha amiga descansou de verdade. Tenho sentido esse luto desde a minha volta de NY! Algo lá me fez entender que eu não a veria mais. Já venho chorando bastante desde então, lá na casa dela, onde eu morava. Passava todo dia pelo closet dela, pegava nas roupas, sentia o cheirinho dela e chorava.”

Em seguida, ele refletiu sobre o impacto da despedida, revelando o alívio que sentiu ao saber que a luta da amiga havia chegado ao fim, mesmo que isso tenha trazido tristeza. Ele explicou como encara esse momento de ausência física e como escolhe lidar com as homenagens, deixando claro seu jeito direto e sincero de enfrentar a dor:

“E para mim, sua partida ontem foi um alívio. Saiu um peso das costas de vê-la naquela situação. Estou triste, mas em paz por ela. Não sou egoísta, e também não vou ficar de homenagem de rede social porque não tenho paciência! Minha parte, como todos sabem, eu fiz — e bem feita. Agora é luz na caminhada, com ela sempre me guiando como sempre me guiou.”

A amizade entre Preta Gil e Gominho nasceu anos atrás, quando a cantora o convidou para subir ao palco durante um de seus shows. Gominho, que era um grande fã da artista, rapidamente se aproximou de Preta, e a relação entre os dois se fortaleceu com o tempo. Em meados de 2013, ele chegou a morar com a cantora, consolidando ainda mais os laços afetivos entre eles. Quando Preta recebeu o diagnóstico de câncer, em dezembro de 2023, Gominho tomou a decisão de pedir demissão de seu trabalho para se dedicar integralmente à amiga, mudando sua rotina para estar ao lado dela durante todo o tratamento.