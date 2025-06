Gracie Abrams divulga prévia de faixa inédita Canção ainda não teve nome ou data de lançamento revelados. TMJ Brazil|Do R7 11/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h17 ) twitter

A cantora e compositora norte-americana Gracie Abrams divulgou, por meio de seu perfil no TikTok, um trecho de uma música inédita. A prévia foi publicada na última segunda-feira (09). No primeiro vídeo, a intérprete de “That’s So True” aparece sentada em frente ao computador enquanto reproduz a faixa; ao fundo, uma amiga dança e vibra com a novidade.

No vídeo seguinte, Gracie surge usando fones de ouvido dentro de um carro, dublando a canção e gesticulando como se estivesse tocando piano, enquanto o áudio misterioso toca ao fundo. Até o momento, não foram revelados detalhes sobre a faixa — título, data de lançamento e colaboradores seguem em sigilo. A única pista disponível é um trecho da letra: “É violento, como eu preciso de você.”

Enquanto mantém o suspense, Gracie segue usando suas redes sociais para provocar os fãs e alimentar a expectativa em torno do novo projeto.

Indicada ao Grammy na categoria Artista Revelação em 2024, Gracie Abrams acumula mais de 2,9 milhões de seguidores no TikTok. Os dois vídeos somaram números expressivos: 1,5 milhão e 1,4 milhão de visualizações, respectivamente. O primeiro post recebeu um comentário empolgado da amiga e também cantora Olivia Rodrigo: um simples e entusiasmado “hell yeah” em apoio à nova fase.

A prévia marca o primeiro lançamento inédito de Gracie desde a versão deluxe de seu segundo álbum, The Secret of Us, lançada em 18 de outubro de 2024. A artista segue em turnê de divulgação do disco, que conta com participações da cantora e compositora britânica Griff e do cantor norte-americano Djo. Inicialmente, o cantor Role Model também faria parte da turnê, mas sua presença em parte das datas nos Estados Unidos foi cancelada devido a conflitos de agenda com a gravação de um novo filme. Ele se juntará à equipe apenas nas apresentações em Nova York e na Cidade do México.

Filha do escritor e diretor J.J. Abrams, Gracie iniciou sua carreira em 2019 com o single “Mean It”. Desde então, lançou dois EPs — Minor (2020) e This Is What It Feels Like (2021) — e dois álbuns de estúdio: Good Riddance (2023) e The Secret of Us (2024).

Com esses projetos, a artista construiu uma sólida trajetória e uma forte conexão com grandes nomes da música pop. Gracie abriu diversos shows da The Eras Tour, de Taylor Swift, e mantém amizade com cantoras como Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter.

The Secret of Us foi lançado durante as apresentações da turnê de Taylor Swift e impulsionou Gracie a um novo patamar de visibilidade. O álbum ultrapassa 3 bilhões de reproduções no Spotify e reúne sucessos como “That’s So True”, “I Love You, I’m Sorry”, “Close To You”, “Risk” e “Us”.

O sucesso do projeto rendeu a Gracie sua segunda indicação ao Grammy, desta vez na categoria Melhor Performance de Dueto ou Grupo, com a faixa “Us” — parceria com Taylor Swift. Além disso, a artista ganhou ainda mais destaque ao se apresentar no programa Saturday Night Live.