Gracie Abrams estreia música inédita durante show no Hyde Park Cantora apresentou uma nova música ao lado de Aaron Dessner durante o BST Hyde Park, e fãs especulam que o título seja "Crazy Girl" TMJ Brazil|Do R7 04/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h37 )

Nesta sexta-feira (4), a cantora Gracie Abrams se apresentou no BST Hyde Park Festival, realizado no Hyde Park, em Londres, Inglaterra. A artista, que integra a programação do evento, surpreendeu os fãs ao alterar a setlist com a performance de uma música inédita.

A novidade aconteceu quando Gracie Abrams subiu ao palco ao lado do cantor da banda The National e produtor musical Aaron Dessner. Juntos, eles iniciaram a apresentação de uma nova faixa, que não faz parte do repertório oficial divulgado para a turnê. Fãs que estavam presentes no local especulam que o título da composição seja “Crazy Girl”.

A apresentação da faixa inédita ocorreu logo após a performance da música “I Love You, I’m Sorry”, um dos destaques de seu repertório, e pegou o público de surpresa. Trechos do momento foram compartilhados nas redes sociais por fãs, que registraram parte da letra da nova música. No entanto, por conta do barulho da multidão, não foi possível compreender completamente a composição.

Gracie Abrams segue em turnê com o show “The Secret of Us Tour”, que promove seu segundo álbum de estúdio, “The Secret of Us”, lançado em 21 de junho de 2024. O projeto sucedeu o bem-sucedido álbum de estreia e conta com faixas como “That’s So True”, que consolidou a artista como um dos novos nomes em ascensão na música pop.

Além da apresentação no Hyde Park, Gracie continua com sua agenda de shows pela Europa. No mês passado, ela já havia se apresentado no Festival Glastonbury, uma das maiores vitrines da música no continente. Na ocasião, a cantora compartilhou fotos do show em suas redes sociais e agradeceu a oportunidade:

“Glastonbury, muito, muito obrigada. Eu nunca vou parar de me beliscar por termos conseguido fazer isso.”

Neste sábado (5), Gracie Abrams se apresenta no Main Square Festival, em Arras, na França, e no domingo (6), participa do Rock Werchter, na cidade de Werchter, na Bélgica. A turnê europeia segue ao longo do mês com datas marcadas na Espanha, Alemanha e Reino Unido, antes do retorno da cantora aos Estados Unidos, com apresentação em Boston, no dia 23 de julho.