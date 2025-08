Gracie Abrams surpreende ao dividir o palco com Robyn no Lollapalooza Chicago Cantoras emocionam o público com performance de “Dancing On My Own”, clássico da música pop lançado em 2010 TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h18 ) twitter

Na última quinta-feira (31), a cantora Gracie Abrams se apresentou na nova edição do Lollapalooza Chicago. Na ocasião, além de interpretar faixas do próprio repertório, Gracie surpreendeu o público ao convidar ao palco a cantora sueca Robyn para uma performance conjunta de “Dancing On My Own”. A aparição inesperada de Robyn foi recebida com entusiasmo pelos presentes e acrescentou intensidade ao show da artista por trás de “That’s So True”.

“Dancing On My Own” é uma das faixas mais emblemáticas de Robyn e integra seu quinto álbum de estúdio, Body Talk, lançado em 22 de novembro de 2010. A canção rapidamente se tornou um clássico moderno, sendo amplamente reconhecida pela crítica e figurando em diversas listas de melhores músicas da década de 2010. Com uma produção melancólica e, ao mesmo tempo, dançante, a música conquistou uma base sólida de fãs ao redor do mundo. No Spotify, a versão original já ultrapassa 391 milhões de reproduções.

Tamanho impacto levou à criação de versões cover, sendo a mais notável a do cantor britânico Calum Scott, cuja interpretação mais lenta e emocional também ganhou imensa popularidade. Atualmente, o cover acumula mais de 1,4 bilhão de reproduções na plataforma, reforçando o alcance atemporal da composição de Robyn.

Durante a performance no Lollapalooza, Gracie Abrams demonstrou visível emoção ao dividir o palco com uma artista de trajetória tão marcante. A colaboração entre as duas foi um dos pontos altos do festival e emocionou os fãs que testemunharam o momento ao vivo. A energia e a entrega das cantoras tornaram a apresentação inesquecível.

Após sua passagem pelo Lollapalooza, Gracie segue para o Osheaga Festival, que acontece no dia 2 de agosto em Montreal, no Canadá. Em seguida, ela retorna aos Estados Unidos para uma sequência de shows nas cidades de Inglewood e San Francisco, na Califórnia, além de uma apresentação em Morrison, no Colorado. A turnê da cantora em agosto será encerrada com duas datas na Cidade do México.