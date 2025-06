Grammy anuncia retorno de categoria criada em 1959 Categoria clássica volta a integrar a cerimônia após 51 anos TMJ Brazil|Do R7 12/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h17 ) twitter

Nesta quinta-feira (12), a Recording Academy — responsável pela organização do Grammy — anunciou uma série de mudanças nas regras da premiação. Entre as principais novidades está a reintrodução da categoria Melhor Capa de Álbum, originalmente criada em 1959.

Descontinuada em 1974, quando foi substituída pelo prêmio de Melhor Design de Álbum, a categoria retorna e passará a coexistir com a atual. A partir de agora, ambas reconhecerão separadamente o trabalho visual da capa e o design gráfico do encarte completo.

Entre os vencedores históricos da antiga categoria estão clássicos como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), dos Beatles; People (1964), de Barbra Streisand; e Frank Sinatra Sings for Only the Lonely (1958), de Frank Sinatra — este último, o primeiro ganhador da premiação. O último a vencer antes da descontinuação foi The Siegel-Schwall Band (1971), álbum homônimo da banda.

Junto ao retorno da categoria, a Academia também divulgou uma lista com 34 capas icônicas, escolhidas por fãs e especialistas. A seleção inclui desde obras clássicas como The Velvet Underground & Nico (1967), Abbey Road (1969), dos Beatles, e The Dark Side of the Moon (1973), do Pink Floyd, até registros contemporâneos como brat (2024), de Charli XCX; WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? (2019), de Billie Eilish; e RENAISSANCE (2022), de Beyoncé.

Outra mudança relevante é a divisão da categoria de Melhor Álbum Country, que agora será subdividida em Melhor Álbum Country Contemporâneo e Melhor Álbum Country Tradicional, buscando refletir com mais precisão as nuances do gênero.

Comentando as atualizações, o CEO da Recording Academy afirmou que o objetivo é adaptar as diretrizes da premiação ao cenário musical atual:

“A principal prioridade da Academia é representar as pessoas da música que servimos a cada ano. Isso envolve ouvir atentamente nossos membros para garantir que nossas regras e diretrizes reflitam a música de hoje e nos permitam reconhecer com precisão o maior número possível de criadores merecedores. Ao darmos início a mais uma empolgante temporada do GRAMMY, estamos ansiosos para celebrar o incrível poder da música e sua capacidade de unir tantas pessoas.”

Junto ao anúncio das novas categorias, a Academia também revelou as principais datas da edição de 2026. Estarão aptos à indicação todos os projetos lançados entre 31 de agosto de 2024 e 30 de agosto de 2025.

A primeira rodada de votação será concluída antes de 7 de novembro de 2025, data prevista para o anúncio oficial dos indicados em cada categoria. Essa etapa definirá quais trabalhos seguirão na disputa.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2026. Artistas como Lady Gaga, Kendrick Lamar e Sabrina Carpenter já despontam como fortes concorrentes na próxima edição.