Gusttavo Lima revela que já realizou todos os sonhos da vida: “Grato a tudo que o povo me deu” Durante a 47ª edição da ExpoTrês, cantor falou sobre sucesso, família e gratidão TMJ Brazil|Do R7 16/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 16/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gusttavo Lima revela que já realizou todos os sonhos da vida: “Grato a tudo que o povo me deu” TMJ Brazil

Gusttavo Lima foi uma das grandes atrações da 47ª edição da ExpoTrês, realizada em Três Lagoas (MS), e, durante uma entrevista ao comunicador Vinicius Rossetto, o cantor revelou que já realizou todos os seus sonhos. “Não tenho mais sonhos ligados à carreira artística. Quero continuar cantando, como venho fazendo. São 25 anos dedicados à música. Saí de casa em 1999 e nunca parei de me dedicar a isso”, contou.

O show, que reuniu mais de 30 mil pessoas — um dos maiores já realizados no município de 132 mil habitantes — foi marcado pela emoção do cantor, que falou sobre a gratidão que sente pelos fãs e pela trajetória que construiu. “Sou muito grato a tudo que esse povo me deu, onde me colocaram. Foi um patamar que eu nunca imaginei na vida”, declarou.

Além da carreira, Gusttavo Lima destacou que sua felicidade também vem da família. Casado com a modelo e empresária Andressa Suita, com quem tem dois filhos — Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6 —, o cantor falou sobre como valoriza a vida que construiu. “A gente sempre tem mais do que merece. Às vezes reclamamos da vida, mas devemos ser gratos pela família, pelos fãs, por tudo que Deus nos dá. Quero seguir fazendo a alegria dessas pessoas”, disse.

Encerrando o bate-papo, Gusttavo Lima emocionou-se ao refletir sobre a realização pessoal que sente ao subir nos palcos: “Hoje é mais um dia em que realizo o sonho daquele menino de 25 anos atrás. Cantar para tanta gente assim é muito mais do que eu mereço.”