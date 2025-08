Halsey anuncia edição de 10 anos de “Badlands” Disco que impulsionou a carreira da cantora ganha nova versão com demos, remixes, inéditas e versões orquestrais TMJ Brazil|Do R7 04/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 09h58 ) twitter

Na última sexta-feira (01), a cantora Halsey anunciou o relançamento de uma edição comemorativa de seu álbum de estreia, Badlands, lançado originalmente em 28 de agosto de 2015. O disco ganhará uma versão especial em celebração aos 10 anos de sua estreia. Badlands foi um marco fundamental na trajetória artística de Halsey, estabelecendo sua identidade musical e entregando algumas das faixas mais emblemáticas de sua carreira. Entre os destaques estão “Colors”, “Gasoline” e “New Americana”, que acumulam, respectivamente, mais de 451, 484 e 343 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Em um comunicado enviado à imprensa, Halsey refletiu sobre o impacto duradouro do álbum em sua vida e carreira. A artista também adiantou que novas ações estão previstas para celebrar a data, que considera profundamente simbólica e transformadora.

“Tanta coisa aconteceu na última década, mas BADLANDS segue sendo a jornada musical mais emocionante da minha vida. Tenho tantas coisas inacreditáveis planejadas para este mês para celebrar o álbum que mudou minha vida. Isso é só o começo.”

A nova edição, intitulada Badlands (Decade Edition Anthology), já tem data de lançamento confirmada: será disponibilizada exatamente no dia em que o álbum completa 10 anos, na quinta-feira, 28 de agosto. A proposta da reedição é oferecer aos fãs uma experiência ampliada e imersiva no universo do disco que projetou Halsey internacionalmente.

Entre os elementos inéditos presentes na edição comemorativa estão versões orquestradas de músicas já conhecidas, demos exclusivas que revelam os estágios iniciais de criação das faixas, remixes reinterpretados por outros produtores e canções inéditas que ficaram de fora da tracklist original, oferecendo um novo olhar sobre o projeto.

O lançamento da Decade Edition também marca o fim de um hiato de quase um ano desde o último trabalho inédito da artista. Halsey lançou seu mais recente álbum de estúdio, The Great Impersonator, em 31 de outubro de 2024. Nesse disco, ela aborda temas como maternidade, medo e sua luta recente contra o lúpus. A divulgação do projeto chamou atenção por sua proposta conceitual, Halsey utilizou imagens em que incorporava figuras públicas conhecidas na indústria da música, criando uma espécie de cover com referências ao estilo de vida e de trabalho destas personalidades.